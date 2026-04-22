Pedro Sánchez: "Este Gobierno va a reconocer derechos, y va a hacer a Catalunya y a España países mejores. Sí, países mejores"

Nueva polémica en el Congreso de los Diputados. En esta ocasión, el protagonista ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha mantenido un tenso cara a cara con la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras.

El político del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se ha indignado por el rechazo de los independentistas a la regularización masiva de inmigrantes. Toda la polémica ha surgido después de que Nogueras expresase que Sánchez está utilizando a Catalunya como "un escenario de propaganda".

No se ha quedado ahí, pues también lo ha acusado de "ocultar y despreciar las instituciones catalanas como nunca se había hecho".

La respuesta del presidente del Gobierno fue tajante: "Qué problema tienen en reconocer derechos a quien vive aquí. Este gobierno va a hacer a Cataluña y a España, países mejores. Sí, países mejores, señoría".

Por otro lado, Sánchez ha justificado que su Gobierno organizara en Barcelona, el pasado fin de semana, tanto la cumbre internacional de dirigentes progresistas como el encuentro bilateral entre España y Brasil.

Además, ha señalado a Junts que en Cataluña también hay "progresistas" que tienen derecho a reunirse con representantes del resto del mundo.

La portavoz de Junts siguió erre que erre: "¿Explicó que se produjeron cargas policiales contra ciudadanos que querían votar? ¿O que gobiernan en Barcelona gracias a los votos del PP? ¿O que coinciden con PP y VOX para evitar investigar abusos en la mili?".

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Por último, ha advertido que "detrás de la propaganda hay una realidad: una Catalunya que está perdiendo todo aquello que había ganado con mucho esfuerzo".