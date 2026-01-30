Pedro Sánchez se 'encara' con Elon Musk en X tras anunciar la regularización de medio millón de migrantes

Pedro Sánchez se ha enzarzado con uno de los personajes más polémicos del mundo, aunque seguramente nadie esperaba ese cruce de declaraciones. Se trata del multimillonario y propietario de Space X y Tesla, Elon Musk, que hace unos meses formaba parte del equipo de Donald Trump en la Casa Blanca, donde, por cierto, ya tiene su cuadro junto a Cristiano Ronaldo.

El motivo es la regularización extraordinaria de 500.000 migrantes gracias a la propuesta de PSOE y Podemos, que ha vuelto a enfrentar el sector de la izquierda y la derecha. La noticia fue publicada por un usuario en X en el que añadía que todo formaba parte de la "ingeniería electoral" del presidente de cara a los próximos comicios.

Elon Musk asiste al Foro de Inversión Saudí en el Kennedy Center, el miércoles 19 de noviembre de 2025. / AP Photo/Evan Vucci

Es una medida excepcional que permitirá obtener a todos los beneficiados el derecho de obtener el permiso de residencia y de trabajo y bajar el volumen de sin papeles en el Estado español. Además, también tendrán derecho a acceder a la seguridad social y a la sanidad pública, así como a la educación.

No obstante, estos beneficios solo lo obtendrán aquellas personas que ya vivían en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que lo hayan hecho durante cinco meses consecutivos previos.

Además, tampoco podían tener antecedentes penales y se incluye a los hijos menores que comparten vivienda con los que han solicitado la regularización. El proceso empezará en abril y se alargará hasta junio, plazo para presentar los requerimientos.

La respuesta de Sánchez a Musk

Al verlo, Musk no pudo evitar referirse con un sencillo 'Wow', demostrando su sorpresa y, seguramente, contrariedad con políticas sociales de este tipo tan alejadas de la mentalidad que defiende. Pero quizás era todavía menos esperable la reacción a este mensaje por parte del mismísimo presidente del Gobierno: "Mars can wait. Humanity can't", en español, 'Marte puede esperar, la humanidad no'.

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) informaba que la población de personas en situación no regularizada hasta el anuncio del Gobierno era de 840.000 por toda España, por lo que la cifra se reducirá considerablemente cuando termine el proceso.

Grupos de la oposición, como Vox, lanzaron mensajes como "lo que se gasta en ilegales no se gasta en Sanidad", mientras que Fejóo, líder del PP, apuntaba en Antena 3 que "al señor Sánchez no le importa la inmigración: ha pasado de pedir la expulsión de los inmigrantes a regularizar a todos, sólo para obtener el apoyo de Podemos y, en su caso, de Junts".