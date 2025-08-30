Pedro Sánchez desafía a Pablo Motos en el regreso de 'El Hormiguero'

El lunes ya es septiembre, y eso significa volver a la rutina. Uno de los principales síntomas será el inicio de la vigésima temporada de 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos. El formato de Antena 3 quiere volver a ser el claro dominador de la franja horaria de la noche, a pesar de la irrupción de 'La Revuelta'.

La temporada pasada el equipo de Motos sufrió para seguir siendo el formato referente de las noches en España, debido a que el innovador formato de La1 le puso las cosas muy complicadas. Sin embargo, el programa de Antena 3 acabó liderando en el 70% de las ocasiones, unos datos excelentes.

'El Hormiguero' tiene claro que quiere iniciar la vigésima temporada por todo lo alto. Por ello, empezará la semana con dos caras muy reconocidas: Bertín Osborne y Sergio Ramos. Por ahora, se desconoce el motivo por el que irán juntos.

Por otro lado, 'La Revuelta' no emitirá el primer programa de su segunda temporada hasta el 8 de septiembre, lo que dejaba el terreno libre para el formato de Antena 3. Sin embargo, RTVE ha movido ficha para cambiar la estrategia.

La cadena pública quiere intentar frenar el arranque de 'El Hormiguero' y ha decidido que Pedro Sánchez será entrevistado por Pepa Bueno en su regreso a TVE.

"Pepa Bueno preguntará al jefe del Ejecutivo sobre los principales asuntos de la actualidad nacional e internacional en una de las entrevistas políticas más esperadas", ha adelantado RTVE.

La entrevista se podrá seguir en directo en La 1, La 2, Canal 24 horas, RNE y RTVE Play, con el objetivo de conseguir la máxima audiencia posible. Después de la entrevista con el presidente del Gobierno, se estrenará la décima edición de 'MasterChef Celebrity'.

Esta decisión de Televisión Española es un duro revés a 'El Hormiguero'. No obstante, el programa de Antena 3 seguirá con el plan establecido: el martes recibirá a Joaquín Sánchez y Susana Saborido, el miércoles a Arturo Pérez-Reverte, y cerrará la semana con la actriz Ester Expósito.