Pedro Sánchez, criticado tras su discurso: “El pueblo gitano no está en los márgenes de la sociedad"

El pueblo gitano es la minoría étnica más numerosa de Europa, con una rica historia de resistencia y adaptabilidad cultural. Las investigaciones lingüísticas y genéticas sitúan su origen en el noroeste de la India (regiones de Punjab y Rajastán), desde donde iniciaron un éxodo hacia el oeste alrededor del siglo IX-X. Hoy, 21 de febrero de 2026, el Gobierno de España ha reafirmado su compromiso con el "respeto, igualdad y reconocimiento" del pueblo gitano, subrayando la necesidad de erradicar los estereotipos que aún persisten en la sociedad.

Andalucía continúa siendo la comunidad con mayor población gitana en España, con Sevilla como una de las ciudades con mayor concentración. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló este sábado que el pueblo gitano "es también España" y expresó el "compromiso" del Gobierno para garantizar su "igualdad y reconocimiento".

Así lo reivindicó durante su intervención en el acto de homenaje al pueblo gitano, que tuvo lugar en La Moncloa, con motivo del 600 aniversario de su llegada a España, en un "deambular", dijo, "que hace 600 años lo condujo aquí".

El reconocimiento de una cultura histórica

"Hoy reconocemos a las personas gitanas, tanto de la cultura, como del activismo, política o emprendimiento. No solamente por lo que han conseguido individualmente, sino por lo que representan colectivamente. Si representan algo, podemos condensarlo en palabras como talento, esfuerzo, resistencia, corazón o ciudadanía plena. Pedro Sánchez: “El pueblo gitano no está en los márgenes de la sociedad, está en las aulas, en los centros de trabajo, en los barrios, en los ayuntamientos, en los parlamentos. Sois también España”, dice Pedro Sánchez.

"Seis siglos y un año después, tras todo un aniversario de conmemoración y reconocimiento, el pueblo gitano no pide solidaridad, no pide folclor, sino respeto e igualdad. Y el Gobierno de España, y yo mismo, nos comprometemos para que sea una realidad", concluye.

Sánchez entregó a Pepe Habichuela y Lolita Flores la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio y a Juan de Dios Ramírez Heredia, Emilio Fernández de los Santos 'Caracafé' y María Teresa Peña, la Lebrijana, la Encomienda de número de la Orden del Mérito Civil.

Un discurso con vista a las elecciones

El discurso y el acto institucional encabezado por Pedro Sánchez en Palacio de la Moncloa con motivo del 600º aniversario de la llegada del pueblo gitano a España ha generado reacciones diversas: respaldo por parte de organizaciones gitanas y críticas desde sectores que lo califican de “populismo simbólico”.

Noticias relacionadas

Hay quienes consideran que los homenajes y discursos no son suficientes si no van acompañados de medidas contundentes contra la desigualdad, el abandono escolar o la discriminación laboral. En un clima de polarización, cualquier acto institucional puede interpretarse como estrategia de consolidación de apoyos.