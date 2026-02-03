Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SOCIEDAD

Pedro Sánchez lo confirma: "Los menores de 16 años no podrán usar la redes sociales"

El presidente del gobierno lanza un nuevo paquete de medidas que aplicará el país para proteger a los menores de edad de los riesgos tecnológicos

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes desde Dubái que “la próxima semana” se desplegará un paquete de medidas legislativas y regulatorias destinadas a fortalecer el control de las plataformas digitales. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

El Gobierno ha activado una nueva cruzada legal “para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales”. El objetivo es reforzar el control sobre las grandes tecnológicas y limitar prácticas que, según el Ejecutivo, ponen en riesgo a los usuarios más vulnerables.

Esta medida formará parte del proyecto de ley de protección digital de los menores, que obligará a las plataformas a implementar sistemas de verificación de edad que sean efectivos y reales. El Gobierno considera insuficientes los mecanismos actuales y exige barreras técnicas que impidan el acceso de menores de forma fiable.

Un modelo a seguir de otros países

España se encamina así a seguir los pasos de otros países como Australia o Francia, que ya han adoptado restricciones similares en el acceso de adolescentes a las redes sociales. El Ejecutivo defiende que estas políticas responden a una preocupación creciente por el impacto de las plataformas digitales en la salud y el desarrollo de los menores.

Además de la verificación de edad, el paquete legislativo incluirá medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos considerados “de odio o ilegales”, así como otras infracciones relacionadas con la seguridad y la protección de derechos fundamentales en el entorno digital.

"Nuestros niños navegan por un espacio donde no deberían navegar solos, un entorno que está marcado por adicción, abusos, violencia, manipulación y pornografía”, afirma el jefe del Ejecutivo.

“Vamos a protegerlos de este salvaje digital”, subrayó, el presidente del Gobierno.

