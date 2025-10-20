Pedro Sánchez, sobre el cambio de hora: "Vamos a trasladar a la Unión Europea que esto no tiene sentido"

Como sucede cada año, se aproxima el cambio de hora. La hora se cambia dos veces al año, siempre de madrugada. El último domingo de marzo se adelanta (a las 2 son las 3) y el próximo domingo 26 de octubre se atrasa (a las 3 son las 2).

Sin embargo, desde hace varios años el debate entre partidarios y detractores de esta medida se ha intensificado. De hecho, todo parece indicar que el cambio estacional de horario tiene los días contados.Las preguntas fundamentales en las que se basa este debate se centran en si se ahorra realmente en la factura de la luz y si es bueno para la salud.

Un tema que ha querido tocar este lunes Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno considera totalmente innecesario este cambio, por motivos de salud y descanso de los ciudadanos. "Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente. Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente", decía el presidente del Gobierno de España.

¿Cuándo se empezó a cambiar la hora?

Tuvo que llegar el ferrocarril (finales del siglo XIX), para que empezasen a establecerse horarios fijos tal y como los conocemos hoy en día. El constructor británico William Willet llegó a las mismas conclusiones que Benjamin Franklin mientras paseaba a caballo al amanecer. La mayoría de las persianas de las casas inglesas estaban cerradas a primera hora, lo que suponía un desperdicio de luz. Esta inquietud le llevó a publicar numerosas teorías, pero ninguna fue aplicada hasta la Primera Guerra Mundial.

¿Quién inventó la hora?

Desde la antigüedad, diferentes civilizaciones ajustaban su actividad en función del sol, dividiendo el día en periodos de aproximadamente doce horas, más conocidas como horas temporarias. Este sistema, basado en las horas del sol, se mantuvo hasta el siglo XIV. Entonces se comienzan a construir los primeros relojes mecánicos y, por tanto, a ajustar los días a las 24 horas. Llega así el sistema de horas fijas.