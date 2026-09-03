Pedro Sánchez ataca a Feijoo sobre la sede de la final del Mundial: "No manda ni en la FIFA"

La sede de la final de la Copa del Mundo 2030 sigue en disputa entre Marruecos y España. Ambos países quieren jugarse el trozo grande del pastel y albergar el gran acontecimiento del fútbol.

La FIFA aún no ha tomado una decisión oficial ni lo hará formalmente en el corto plazo. Mientras Portugal se apartó voluntariamente de la carrera por no contar con un estadio de la capacidad exigida (+80.000 espectadores), los otros dos coorganizadores juegan sus cartas de forma agresiva.

Una cuestión política

El súper estadio de Casablanca es una de las opciones. Marruecos está construyendo el Gran Estadio Hassan II en las afueras de Casablanca. Diseñado para albergar a 115.000 espectadores, superará por más de 30.000 asientos al Santiago Bernabéu, convirtiéndose en su principal argumento técnico ante las exigencias de la FIFA.

Pero si la final se queda en España, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) prefiere el Santiago Bernabéu en Madrid por peso institucional. Sin embargo, la FIFA ve con mejores ojos el nuevo Spotify Camp Nou debido a su mayor capacidad proyectada (105.000 espectadores frente a los 85.000 del feudo blanco).

Pedro Sánchez replica a Feijoó

Durante una sesión de réplica parlamentaria enfocada en la comparecencia sobre Ceuta, el jefe del Ejecutivo utilizó la ironía para responder al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Semanas atrás, el dirigente del PP aseguró en una entrevista: "Parafraseando al presidente Suárez, puedo prometer y prometo que la final del Mundial (de 2030) será en España", decía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ironizado sobre la promesa que hizo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hace unas semanas cuando aseguró que la final del Mundial 2030 se celebrará en España: "Si no manda en su propio partido, va a mandar en la FIFA".

Sánchez, en su segunda intervención en el Congreso para responder a los grupos parlamentarios en su comparecencia sobre Ceuta, ha sacado a colación las palabras de Feijóo en una entrevista donde dijo: "Parafraseando al presidente Suárez, puedo prometer y prometo que la final del Mundial (de 2030) será en España", una final que Marruecos, que además de Portugal es coorganizadora del torneo, también quiere acoger.

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El presidente ha calificado de "impresionante" que Feijóo haga tales promesas cuando no puede ni obligar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a rendir cuentas de su último viaje a México o sobre la compra del "aticazo".