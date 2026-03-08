Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TELEVISIÓN

Pedro Ruiz, sobre Marc Giró y su paso por 'El Hormiguero': 'Es único'

El presentador dio un programa que no dejó indiferente a nadie

Claudio Torres

"Imagino que algún facha habrá aquí. No me he encontrado todavía ninguno, tengo ilusión por encontrar al famoso facha de 'El Hormiguero'". Así comenzó directamente Marc Giró cuando se sentó en el plató de 'El Hormiguero' en la última emisión del programa. Y mantuvo esa imagen tan particular durante todo el show televisivo.

Por supuesto, esto no dejó indiferente a nadie, e incluso otros periodistas y presentadores han hablado de ello, como es el caso del conocido Pedro Ruiz. A través de la red social X, no tuvo dudas en halagar al catalán tras su paso por el programa. “Es un único. Y no abundan”, aseguró.

"Marc Giró tiene un estilo propio y un discurso fresco y divertido. Y tiene sus ideas, que defiende con ironía", continuaba.

En el programa, Marc Giró tuvo muy poco filtro, como ya es habitual en él: "A veces hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha. La ultraderecha y el fascismo no tienen nada de bueno. Están saliendo informes sobre cómo afectó la dictadura y todos concuerdan que el fascismo arruinó España", dijo.

"En El Hormiguero estamos todos en contra del fascismo", contestaron las hormigas.

Pero la cosa no terminó ahí, ya que incluso llegó a hablar de Juan de Val: "Basta ya con Pedro Sánchez. Me parece un gran político, creo que lo está haciendo bien". Se llevó numerosos aplausos por parte del público.

