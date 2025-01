Pedro Ruiz desvela los motivos por los que no va a 'El Hormiguero': "Hay tres razones"

'La Revuelta' ha llegado para revolucionar la televisión. TVE compite directamente contra 'El Hormiguero' de Antena 3, líder indiscutible de la franja horaria, para apoderarse con el 'acces prime time'.

El famoso presentador de televisión Pedro Ruiz no tiene ningún miedo a dar su opinión sobre algún tema polémico, ya que está acostumbrado a recibir críticas. El escritor se ha mojado de lleno en la controversia que está generando 'La Revuelta' con 'El Hormiguero' explicando públicamente los motivos por los cuales no ha ido a ninguno de los dos formatos.

Ruiz ha publicado un vídeo en sus redes sociales comentado todo: "He hablado bien muchas veces de 'El Hormiguero' y de 'La Revuelta'. Estos días he ido mucho al cine y me encontraba con muchas personas y me han preguntado muchas veces por qué nunca he ido a 'El Hormiguero'".

El presentador ha explicado cuál cree que es la razón por la que aún no ha ido con David Broncano. "A 'La Revuelta' no, porque hace menos tiempo. Yo me llevo bien con Broncano. No tengo respuesta, bueno, tengo de respuesta la mía, tengo mi propia versión, pero no la voy a contar. En todo caso, lo que tendrían que hacer es preguntárselo a ellos", ha señalado a todos sus seguidores.

En cambio, tiene bastante claro los motivos de no haber ido jamás a 'El Hormiguero'. "Creo que hay tres razones por las que puedo no ser invitado. Una porque no les gusto, cosa que es lógica. Dos, porque no se atreven. Tres, porque no les dejan. No creo, porque son programas que presumen de libertad. Tengo mi versión, quizás sea por un motivo salvador", ha admitido haciendo una referencia al productor de Pablo Motos, Jorge Salvador.