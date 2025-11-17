Pedro Ruiz, tajante sobre la polémica de Lamine Yamal con la Selección Española: 'El menos responsable es él'

En los últimos meses, Lamine Yamal ha estado en el ojo del huracán debido a varias polémicas. Más allá de su vida privada, su rendimiento sobre el terreno de juego también ha sido objeto de debate.

A pesar de su calidad, la atención mediática constante y los conflictos fuera del campo han generado preocupación en el FC Barcelona, que busca protegerlo para que pueda mantener su rendimiento sin que estas situaciones afecten su juego.

La semana pasada estalló una polémica entre el Barça y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) después de que el delantero se sometiera a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para tratar las molestias en el pubis, sin que el equipo médico de la selección fuera informado previamente.

Esto generó "sorpresa y malestar" entre los responsables sanitarios de la RFEF, quienes aseguraron que solamente pudieron conocer los detalles a través de un informe recibido a última hora de la noche, a las 22:40.

Dicho informe incluía la recomendación de reposo médico de entre 7 y 10 días, lo que imposibilitaba su participación en los próximos compromisos internacionales.

Pedro Ruiz, presentador y escritor, tiene muy claro que el jugador está en el foco mediático y que es normal que se hable de cualquier tema en el que sea vea envuelto: "La hipertrofia de la notoriedad de Lamine Yamal disparata la publicidad de cada paso que da".

La hipertrofia de la notoriedad de Lamine Yamal disparata la publicidad de cada paso que da. En el presente caso de su desconvncatoria con la selección el menos responsable es él. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) November 12, 2025

Sobre la desconvocatoria del jugador de la Selección Española y toda la polémica generada, el escritor quiso defenderlo: "En el presente caso de su desconvocatoria con la selección, el menos responsable es él".

Sin embargo, tras el último Clásico, el presentador también se refirió al futbolista, pero esa vez con críticas: "Si no deja de tener la actitud que va teniendo, corre el serio riesgo de malograrse".