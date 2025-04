Pedro Piqueras regresa a la televisión: Este será el formato donde participará el ex de 'Informativos Telecinco'

El mes de diciembre de 2023 fue un punto y aparte en la vida del periodista Pedro Piqueras. Justo antes de Navidad, el presentador de 'Informativos Telecinco' decía adiós a la que había sido su casa durante 18 años y se despedía de una profesión que le acompañaba desde hacía 51.

No obstante, pese a que su jubilación estaba anunciada y confirmada, Piqueras ha decidido volver al lugar donde fue feliz: la televisión. En esta ocasión no será en Telecinco, ni tomará partido de la actualidad como ha hecho durante los últimos lustros.

El periodista cambia el azul de Mediaset por el verde de LaSexta para formar parte del elenco de participantes en 'Anatomía de...", un formato presentado por Mamen Mendizábal que repasa algunos de los casos delictivos más reconocibles de los últimos tiempos, explicados usando la popular narrativa 'true crime'.

El programa, que sumará su tercer curso en antena, ha repasado casos de estafas piramidales, secuestros, suplantaciones de identidad, robos o incluso incendios, repasando algunos de los sucesos más importantes en España durante los últimos años, sin la prisa que imprime la actualidad a cualquier nueva información que aparece en los medios.

La noticia se ha conocido gracias a un nuevo avance del programa, que todavía no tiene fecha de regreso, pero que sí que se ha confirmado esta tercera temporada, con Piqueras entre los participantes. No obstante, la información ha sorprendido a muchos telespectadores, que no esperaban ver más a este conocidísimo rostro de nuevo en una cadena de televisión, y menos fuera del entorno de los informativos.

Sin embargo, el mismo periodista anunciaba hace algunas noches desde 'El Hormiguero' que sentía que había llegado el momento de despedirse de la que había sido su casa durante tanto tiempo porque percibía que no tenía las mismas ganas y fuerza de siempre al frente de telediario.

Piqueras empezó su carrera en RNE, donde se convirtió en el jefe de las noticias del fin de semana, antes de saltar a la televisión, en TVE, siempre al frente de la actualidad informativa. En los 90 pasó a Antena 3 y ejerció de presentador de 'Antena 3 Noticias' y fue director del espacio y también de 'Espejo Público', además de participar en numerosos programas informativos.

Tras ocupar la dirección de RNE e ir moviéndose entre radio y televisión, en 2006 empezó su andadura en Telecinco, como presentador de las noticias, en sustitución de Juan Pedro Valentín y se termina convirtiendo en jefe de este espacio, hasta 2023.