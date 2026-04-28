Pedro Pascal (51 años) confiesa el secreto sobre su cambio físico: "Mi rutina de entrenamiento es solo lo básico"

Pedro Pascal es uno de los actores más queridos en la actualidad no solo por la humildad que le caracteriza, sino por la seriedad con la que se toma su trabajo para futuros papeles. Algo que pasa por preparar su físico de cara a cualquier posible rol que tenga que desempeñar en una película.

De hecho, Pedro Pascal confesó en una reciente entrevista para Entertainment Weekly que le gusta ponerse en forma aunque esto no conste como una exigencia de la productora; cosa que ocurrió para el rodaje de Gladiator II:

"No me exigieron estar en forma para la película, pero lo hice igualmente con tal de no lesionarme. Lo malo es que no funcionó y me acabé lesionando igual, por mucho que fuese la vez que más fuerte me he puesto para un personaje", añadía.

De esta manera, ¿cuál es el entrenamiento que sigue Pedro Pascal para poder dar la talla en cuanto a los personajes que interpreta en pantalla? Lo mejor de todo es que, según sus propias palabras, este consta de varios elementos básicos.

Tanto es así que este último consta de tres pautas clave: moverse con frecuencia, alimentarse de manera sana y dedicar suficiente tiempo a descansar de forma correcta. O, dicho de otra manera: hacer ejercicio, comer y dormir bien.

No obstante, la humildad de Pedro Pascal esconde el hecho de que este último cuenta con una rutina diseñada por David Higgins, experto entrenador que ha trabajado con múltiples estrellas de cine en los últimos años.

Y es que, entre los entrenamientos favoritos de este último, se encuentran aquellos que constan de ejercicios de movilidad y, más concretamente, de Calistenia; aquella disciplina basada en entrenar la fuerza con el propio peso del cuerpo.

A causa de esto, hay que tener en cuenta que Pedro Pascal dejó un mensaje entre líneas en sus declaraciones: por modesto que parezca, lo cierto es que el actor se toma muy en serio la preparación para cualquier personaje que vaya a interpretar.