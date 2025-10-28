Pedro Muñoz, exbanquero: "Si tienes menos de 50 años, no puedes depender de que el sistema de pensiones te salve"

El sistema de pensiones español se encuentra tocado de muerte. Al menos, eso es lo que dicen algunos expertos en economía, como Luis Garvía o Santago Niño Becerra, que ven como los mecanismos que han hecho girar la rueda desde la implantación del seguro para los jubilados está empezando a desacelerar, en gran parte por culpa de la evolución demográfica.

Por eso, mucha gente opta por emprender su propio plan de pensiones y se desmarcan del sistema público con el miedo de quedarse sin ingresos el día que se tengan que jubilar.

Mientras, el Gobierno trabaja para encontrar soluciones para destensionarlo, como la jubilación reversible que permite regresar a la vida laboral una vez se ha superado el umbral marcado por la ley.

Las redes sociales son un escenario perfecto para hacerse una idea del estado de la cuestión, ya que muchos especialistas han encontrado su terreno donde expresar sus pensamientos.

Uno de ellos es el exbanquero español Pedro Muñoz de Vargas, que durante más de 15 años ha trabajado en el sector financiero y conoce las tendencias económicas existentes. Tiene un canal en TikTok donde suma más de 20.000 seguidores y publica recomendaciones y análisis del estado de la cuestión.

Entre algunas de las reflexiones destacadas, comentaba que "con 25 años no tienes que vivir la vida" y que la tendencia de los últimos años es una imposición que carece de fundamento. "Con esa edad eres un 'pringado'", apunta.

Igual que el resto de economistas, Muñoz asegura que el sistema no tiene demasiado más recorrido: "No es sostenible a largo plazo y es una realidad incómoda", asegura el experto.

El problema comenta, es que "el sistema ya está en déficit", por lo que el gasto anual es superior a los ingresos y "esto se tapa con transferencias del estado".

Por eso, su recomendación en este sentido es clara, y lanza un aviso a navegantes: "Si tienes menos de 50 años, no puedes depender de que el sistema te salve", apunta, por lo que recomienda tener una "estrategia alternativa" para afrontar una posible quiebra.