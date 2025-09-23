Quién es Pedro J. Ramírez, el invitado de hoy en 'El Hormiguero'

La cuarta semana de la temporada para 'El Hormiguero' empezaba con la visita de la actriz Esther Cañadas durante la noche del lunes, mientras que este martes se espera la presencia de Pedro J. Ramírez, uno de los periodistas de larga trayectoria en España.

Todo sobre Pedro J. Ramírez

Pedro José Ramírez Codina nació en Logroño en 1952 y es el director del medio El Español, diario digital que fue creado en 2015. Antes había creado y también dirigido El Mundo, en 1989, después de ser despedido de sus funciones en el Diario 16, donde era también director desde 1980.

Este 2025 se ha convertido en el primer periodista que consigue cumplir 45 años al frente de los medios de comunicación, algo inaudito en democracia.

Estudió Derecho, pero no la terminó, a diferencia de Periodismo que sí que completó, y antes de llegar a puestos directivos fue parte de la plantilla de ABC desde 1975. Entre sus logros más destacados está el premio APM al Mejor Periodista del Año en 1991.

En 1986 se casó con la diseñadora de moda Ágatha Ruiz de la Prada y tuvieron tres hijos, María (1977), Tristán (1987) y Cósima (1990). Sin embargo, el amor terminó en 2017 y ese mismo año empezó a salir con la abogada Cruz Sánchez de Lara, especialsita en derechos humanos y sostenibilidad, de 52 años.

A lo largo de su carrera ha obtenido numerosos premios internacionales por su labor al frente de los medios, como el Montaigne, entregado por la Universidad de Tubinga o el Isiah Berlin. Además, es doctor honoris causa por la Universidad de Loyola de Lima y por el Lebanon Valley College, en EE. UU, donde impartió clases de literatura.

También se ha aventurado en el mundo de la escritura, tanto con libros de actualidad, como con novelas históricas de éxito como 'El primer naufragio', dedicada a la Revolución francesa, o 'La desventura de la libertad', que recoge la época del Trienio Liberal del siglo XIX en España.