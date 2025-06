Pedro Duque, primer astronauta español, le desvela a Broncano cómo llegar a Marte: "Hay que ir por detrás"

‘La Revuelta' ha irrumpido con fuerza para revolucionar la televisión. TVE rivaliza directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3, el claro dominador de la franja horaria después de muchos años, con el objetivo de conquistar el 'acces prime time'.

El programa de David Broncano se transmite de lunes a jueves a las 21:40 horas y tiene una duración de 70 minutos. En él participan rostros populares como Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, además de recibir cada noche a distintos invitados para ser entrevistados por el jiennense.

Esta vez, el invitado fue Pedro Duque, el primer astronauta español y también exministro de Ciencia. Fue un programa muy entretenido, en el que Duque desveló algunas de las curiosidades más llamativas de la vida en el espacio, con un granito de humor. "Hay cosas que te indican como estás", decía Duque, a lo que Broncano le respondía con una pregunta, en referencia a los indicadores: "Tu podrías ir a ojo a marte?".

Pedro Duque se sorprendió con la pregunta de Broncano y respondió: "Hombre te tendrían que decir cómo vas y hacia donde. Tira para arriba", decía entre risas. "Un cohete se gasta en la velocidad horizontal, para cuando caigas no te estampes contra la tierra. Tienes que meter un impulso para que te saque de la tierra. Se hace desde un ordenador", afirma. "¿No se hace con un pedal? Hay rotondas, das la vuelta a la luna para cojer velocidad", contrestaba Broncano.

Para ir a Marte, según cuenta Duque, puedes utilizar los planetas que hay en medio. Es decir, tienes que ir por detrás y para frenar, girar la nave e impulsarte. Pisar la superficie de Marte podría ser viable a partir de 2039 si se cumple la previsión de la agencia espacial estadounidense NASA, que planea usar la Luna como "plataforma de pruebas" de tecnología innovadora e investigaciones que posibiliten al ser humano sobrevivir en el planeta rojo.

La vida en gravedad cero es menos difícil de lo que parece. "Una vez que te sabes mover y dejas de darte coscorrones, va muy bien". De hecho, Duque explicó que n la Estación Espacial Internacional está todo pensado para evitar percance alguno. No hay un borde afilado, como si de una guardería se tratase. Aun así, "ya se han dado varios puntos en la cabeza en órbita". Y que a nadie se le ocurra abrir una ventana. "Eso es básicamente no sobrevivir", avisaba el primer español en cruzar la línea de von Kármán.