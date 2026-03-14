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SOCIEDAD

Pedro Almodóvar, tajante sobre Donald Trump: "Cuando pienso en él solo pienso en la violencia necesaria para exterminarle"

El famoso cineasta se muestra tremendamente crítico con el presidente de USA

Pedro Almodóvar y Donald Trump

Pedro Almodóvar y Donald Trump / SPORT.es / Elle // Getty Images

Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

No es ningún misterio que Donald Trump, el Presidente de los Estados Unidos de América, es una de las figuras más controvertidas de la política actual. De hecho, tal es así que hasta un cineasta del calibre de Pedro Almodóvar demuestra tener mucho que decir sobre su persona.

Pedro Almodóvar no se guarda nada contra Donald Trump

Fue durante la promoción de "Amarga Navidad", la nueva película de Almodóvar, que el director aprovechó un momento para reflexionar sobre el clima político actual y la polarización de años recientes, lo cual acabó derivando hacia la figura de Trump.

El director se mostró inmediatamente crítico con Donald Trump y todos los movimientos políticos actuales que comparten su línea política. Y dejó claro que se muestra muy preocupado porque figuras como la suya sean capaces de llegar hasta el poder.

GRAF2098. BOGOTÁ (COLOMBIA), 27/03/2025.- Fotografía de archivo fechada el 11 de noviembre de 2024 del director de cine Pedro Almodóvar durante un conversatorio en Madrid (España). La organización neoyorquina sin ánimo de lucro Film at Lincoln Center (FLC) homenajeará al cineasta español Pedro Almodóvar el próximo 28 de abril en una gala en el que participarán figuras como Mikhail Baryshnikov, Rossy de Palma, Dua Lipa, John Turturro o John Waters. EFE/ Kiko Huesca /ARCHIVO

GRAF2098. BOGOTÁ (COLOMBIA), 27/03/2025.- Fotografía de archivo fechada el 11 de noviembre de 2024 del director de cine Pedro Almodóvar durante un conversatorio en Madrid (España). La organización neoyorquina sin ánimo de lucro Film at Lincoln Center (FLC) homenajeará al cineasta español Pedro Almodóvar el próximo 28 de abril en una gala en el que participarán figuras como Mikhail Baryshnikov, Rossy de Palma, Dua Lipa, John Turturro o John Waters. EFE/ Kiko Huesca /ARCHIVO / Kiko Huesca / EFE

Almodóvar expone que el hecho de que un líder como Trump sea escogido democráticamente supone un gran problema para la propia democracia. Apunta, de igual forma, que muchos jóvenes tienen un alto grado de desinformación sobre la historia del mundo, lo que lleva a que se den estos resultados.

Asimismo, Pedro no se escondió tampoco en cuanto a la animadversión que le genera Trump. Y es que aunque asegura que es una persona a la que no le gusta la violencia lo más mínimo, dice que "cuando pienso en él solo pienso en la violencia necesaria para exterminarle".

Pedro Almodóvar invita claramente a reflexionar, sobre todo los más jóvenes, sobre la dirección política que se está tomando en el mundo, y sobre los problemas que pueden acabar derivando de que personalidades radicales como Trump estén en los sillones de mayor poder.

Si bien no es algo que sea habitual en él, el director asegura que le gustaría hacer una película 'rabiosamente política' para poder plantarse claramente en contra de la realidad actual, la cual define como 'espantosa'.

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Si algo queda claro de todas estas declaraciones es que Pedro Almodóvar está totalmente en contra de lo que representa Donald Trump. Quién sabe, puede que en un futuro sí que veamos ese largometraje de tinte marcadamente político que ha dejado caer.

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