FAMOSOS
Pedro Almodóvar alucina con Dua Lipa: "Es todo lo contrario a una modelo"
El director de cine acudió al nuevo programa de Marc Giró, 'Cara al Show'
Pocas personas desconocen quien es Dua Lipa, una cantante, compositora y modelo británica, popularmente conocida por sus éxitos globales como 'New Rules' y 'Don't Start Now', entre otros temas. Ayer, Pedro Almodóvar acudió al nuevo programa de Marc Giró, 'Cara al Show' en La Sexta, donde desveló que coincidió con ella en Madrid.
El director de cine compartió que la invitó a su casa para mantener una conversación y conocerse mejor: "Vino a casa y estuvimos charlando". Además, reveló que "ella adora Madrid y, de hecho, quiere venirse a vivir a Madrid".
Almodóvar puso en un altar a Dua Lipa al decir que "es todo lo contrario a una modelo, ya que es alta y guapa, es todo eso, pero además lee". Una declaración en la que el presentador de 'Cara al Show' no se pudo aguantar la risa.
No fue la única quedada que mantuvo con la cantante británica, ya que tuvieron un segundo encuentro en un restaurante: "Me dijo que había acabado de leer una novela española que acababa de salir en ese momento en Reino Unido, 'La mala costumbre'".
El director expresó su asombro al enterarse de que el libro de Alana Sánchez Portero llevaba apenas una semana en el mercado.
La cantante le aclaró que la editorial se lo había enviado porque compartían traductor con la escritora de 'La mala costumbre'.
Por otro lado, Almodóvar se abrió en canal con Dua Lipa para desvelar que él conocía mucho a la autora, y la artista no dudó en decirle si podía ponerla en contacto con ella para conocerla personalmente.
Cabe recordar que la británica es una amante de la lectura y hasta tiene su propio pódcast dedicado a los libros, Service95 Book Club, en el que entrevista a varios autores.
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