Pedro Acosta revela qué relación tiene con Jorge Martín y el resto de pilotos de MotoGP: "Me cae bien, pero..."

"¿Tú te llevas bien con Pablo Motos?", le preguntaba el campeón mundial de Moto3 y Moto2, Pedro Acosta, al presentador jiennense de 'La Revuelta'. El programa de RTVE conducido por David Broncano ha recibido en la noche del jueves al piloto murciano de MotoGP y no han dudado en preguntarle por la relación que tiene con el resto de pilotos españoles del campeonato.

"Ahora... Pero durante un tiempo sí, en la tele puedes tener relación con los rivales", se sinceraba el expresentador de 'La Vida Moderna' acerca de su nexo con la cara visible de su principal competidor durante el prime time.

Respondiendo a la pregunta original, Acosta explicaba que sus interacciones con el piloto madrileño habían cambiado también desde que ha llegado a la primera línea competitiva: "Durante un tiempo sí (que tenía relación), hasta que corrí con él", comentaba.

Falto de algo más, Broncano intentaba sacar alguna declaración más del joven campeón, algo que finalmente ha conseguido: "Me cae bien, pero sin sentimiento", soltaba Acosta en una actitud juguetona, un comentario que ha suscitado las risas de los asistentes al Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. "El Tiburón de Mazarrón, eh", le recordaba el apodo el presentador, que después le ha preguntado por si había algún nombre con el que se llevara más.

"No. Siempre me han puteado, entonces desde ahí soy un tío duro como el hielo. Frío. Serio.", decía un piloto que ha continuado con el juego al ser preguntado específicamente por Marc Márquez: "¿Quién?", preguntaba con sorna el de Murcia. "Me centro en mí, que suficientes problemas tengo", comentaba.

Antes, han tenido tiempo para hablar brevemente con la familia, presentes en el teatro. Primero con los padres y, después con la abuela. Acosta ha desvelado que la familia es un pilar para él y que cuando regresa de la competición le pide a su abuela que cocine "tortilla" o "macarrones", según ha explicado la mujer. En este sentido, el piloto ha destacado que pasa largas temporadas fuera de España y que en según que lugares es complicado poder comer adecuadamente, aunque "el baño, peor", se sinceraba.