Pedri se sincera y revela cuáles son los dos coches que se compraría

Pedri se abría a sus fans hace unos días en una entrevista concedida a los hermanos Buyer, donde reveló numerosos detalles tanto sobre su vida profesional como personal.

Y es que, en relación a esta última, los influencers le preguntaron en un momento de la entrevista por los dos coches de ensueño para Pedri, quien tuvo muy clara la respuesta.

El primero que destacaba durante el vídeo en cuestión se correspondía con el Ferrari Purosangue, conformándose como el primer modelo cuatro puertas de la marca.

Y, teniendo en cuenta la casa que lo fabrica, sus especificaciones no se quedan atrás con respecto a otros coches de lujo con sus 725 CV y una capacidad de pasar de 0 a 100 km/h en tan solo 3,3 segundos.

Por otro lado, Pedri quiso destacar un segundo vehículo: el Lamborghini Urus, el cual posee una potencia más o menos similar a la del anterior gracias a sus 800 CV.

No obstante, Pedri recalcaba que todavía no posee ninguno de estos dos coches y, cuando los hermanos Buyer le preguntaban si estaba entre sus planes hacerse con ellos, Pedri dio la respuesta que todos esperábamos.

"Posiblemente. No sé cuando, pero ojalá", comentaba el futbolista para señalar unas claras intenciones de comprarse ambos coches cuando tenga posibilidad de hacerlo.

En este mismo sentido, no sería el primer deportista de élite en tener un Ferrari y un Lamborghini, siendo ambas marcas dos de las más codiciadas en la actualidad por los amantes del motor.