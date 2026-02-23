TELEVISIÓN
Pedri González y Ferran Torres visitan 'El Hormiguero': ¿por qué son los invitados de este lunes, 23 de febrero?
Los recientes campeones de la Supercopa de España 2026 con el FC Barcelona charlarán con Pablo Motos
Se puede decir que 'El Hormiguero' arranca la semana con fuerza, especialmente de cara a los culés, gracias a dos invitados de primer nivel. Este lunes, 23 de febrero, visitan el plató de Antena 3 los futbolistas Pedri González y Ferran Torres, recientes campeones de la Supercopa de España 2026 con el FC Barcelona.
Los jugadores azulgranas atraviesan uno de los momentos más importantes y destacados de la temporada. Después de conquistar el primer gran título del año, el Barça mantiene (casi) intactas sus aspiraciones en las principales competiciones y afronta un tramo decisivo del calendario.
La presencia de Pedri y Ferran en el espacio presentado por Pablo Motos responde precisamente a ese contexto: analizar el buen momento del equipo y compartir cómo están viviendo un curso que puede ser histórico.
Durante la entrevista, ambos futbolistas hablarán de la exigencia del vestuario, la presión de competir al máximo nivel y el papel que están desempeñando dentro del esquema técnico tanto el uno como el otro.
Pedri, pieza clave en la construcción del juego, y Ferran, determinante en el ataque, se han consolidado como dos referentes en el club azulgrana y en la selección.
Además, la conversación también oteará al horizonte internacional. En junio se celebra el Mundial de fútbol, una cita marcada en rojo para ambos futbolistas. Y probablemente hablen de esta competición con Pablo Motos y compañía.
Una semana muy potente la que se avecina en 'El Hormiguero'; una vez más, el formato de Pablo Motos tiene todas las papeletas para arrasar en audiencias y comerle la tostada a 'La revuelta', el espacio presentado por David Broncano, que no consigue despegar del todo esta temporada.
