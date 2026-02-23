Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sanción Prestianni ViniciusBenfica PrestianniSimeoneLaporta MessiTavares BarçaMaldiniGaviLamine YamalMastantuonoCopa del Rey BaloncestoGuadalajaraMotoGP TailandiaCanceloReal MadridSeguridad SocialCuándo juega AlcarazMcEnroe AlcarazRankig ATP hoyAlavés - Girona hoyDroReal Madrid - BenficaLindsey VonnEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaAlpinismoMorientesElecciones Barça 2026Spotify Camp NouEstatuto de los trabajadoresJorge Rey
instagramlinkedin

TELEVISIÓN

Pedri González y Ferran Torres visitan 'El Hormiguero': ¿por qué son los invitados de este lunes, 23 de febrero?

Los recientes campeones de la Supercopa de España 2026 con el FC Barcelona charlarán con Pablo Motos

Pedri González y Ferran Torres visitan 'El Hormiguero': ¿por qué son los invitados de este lunes, 23 de febrero?

Pedri González y Ferran Torres visitan 'El Hormiguero': ¿por qué son los invitados de este lunes, 23 de febrero?

David Cruz

David Cruz

Se puede decir que 'El Hormiguero' arranca la semana con fuerza, especialmente de cara a los culés, gracias a dos invitados de primer nivel. Este lunes, 23 de febrero, visitan el plató de Antena 3 los futbolistas Pedri González y Ferran Torres, recientes campeones de la Supercopa de España 2026 con el FC Barcelona.

Los jugadores azulgranas atraviesan uno de los momentos más importantes y destacados de la temporada. Después de conquistar el primer gran título del año, el Barça mantiene (casi) intactas sus aspiraciones en las principales competiciones y afronta un tramo decisivo del calendario.

La presencia de Pedri y Ferran en el espacio presentado por Pablo Motos responde precisamente a ese contexto: analizar el buen momento del equipo y compartir cómo están viviendo un curso que puede ser histórico.

Durante la entrevista, ambos futbolistas hablarán de la exigencia del vestuario, la presión de competir al máximo nivel y el papel que están desempeñando dentro del esquema técnico tanto el uno como el otro.

Pedri, pieza clave en la construcción del juego, y Ferran, determinante en el ataque, se han consolidado como dos referentes en el club azulgrana y en la selección.

Además, la conversación también oteará al horizonte internacional. En junio se celebra el Mundial de fútbol, una cita marcada en rojo para ambos futbolistas. Y probablemente hablen de esta competición con Pablo Motos y compañía.

Noticias relacionadas y más

Una semana muy potente la que se avecina en 'El Hormiguero'; una vez más, el formato de Pablo Motos tiene todas las papeletas para arrasar en audiencias y comerle la tostada a 'La revuelta', el espacio presentado por David Broncano, que no consigue despegar del todo esta temporada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El aviso de Gonzalo Bernardos sobre el mercado laboral: 'Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar
  2. Jesús Calleja, obligado a abandonar 'Universo Calleja' tras un grave accidente: 'Tengo el hueso al aire
  3. Jesús Manzano, exguionista de 'El Hormiguero', desvela cómo era trabajar con Pablo Motos: 'Censuran todo el rato
  4. La relación que une a De Burgos Bengoetxea, árbitro de la final de Copa, con el 23-F: 'Señor Suárez, permanezca en su escaño
  5. La silla del Barça que se ha vuelto viral en internet
  6. Melanie Olivares destapa una experiencia que tuvo con una prostituta por su papel en 'Aída'
  7. Borracha en directo: La reportera viral de los Juegos Olímpicos que se disculpó con la audiencia por su última conexión
  8. Las fotos secretas del ex príncipe Andrés: Jugando junto a un niño y una bizarra pelota con un pezón

Eva Isanta revela en 'Top Chef' que sufre turofobia: "Tengo que taparme directamente la nariz"

Eva Isanta revela en 'Top Chef' que sufre turofobia: "Tengo que taparme directamente la nariz"

Adiós al ticket impreso: la patronal de supermercados pide que termine su obligatoriedad para ahorrar papel

Adiós al ticket impreso: la patronal de supermercados pide que termine su obligatoriedad para ahorrar papel

El INE confirma el nombre de niña que más crece en España: este es su poderoso significado

El INE confirma el nombre de niña que más crece en España: este es su poderoso significado

Pedri González y Ferran Torres visitan 'El Hormiguero': ¿por qué son los invitados de este lunes, 23 de febrero?

Pedri González y Ferran Torres visitan 'El Hormiguero': ¿por qué son los invitados de este lunes, 23 de febrero?

Este es el coche que menos valor pierde: mantiene el 68% de su precio después de 3 años

Este es el coche que menos valor pierde: mantiene el 68% de su precio después de 3 años

Subsidio, IMV o pensión: qué ayuda pueden solicitar las amas de casa mayores de 52 años este año

Subsidio, IMV o pensión: qué ayuda pueden solicitar las amas de casa mayores de 52 años este año

Aviso a propietarios rurales: así puedes conseguir hasta 70.000 euros para rehabilitar tu vivienda

Aviso a propietarios rurales: así puedes conseguir hasta 70.000 euros para rehabilitar tu vivienda

¡Surrealista! Una mujer apuñala a su marido tras creer que los insultos al VAR iban dirigidos a ella

¡Surrealista! Una mujer apuñala a su marido tras creer que los insultos al VAR iban dirigidos a ella