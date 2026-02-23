Pedri González y Ferran Torres visitan 'El Hormiguero': ¿por qué son los invitados de este lunes, 23 de febrero?

Se puede decir que 'El Hormiguero' arranca la semana con fuerza, especialmente de cara a los culés, gracias a dos invitados de primer nivel. Este lunes, 23 de febrero, visitan el plató de Antena 3 los futbolistas Pedri González y Ferran Torres, recientes campeones de la Supercopa de España 2026 con el FC Barcelona.

Los jugadores azulgranas atraviesan uno de los momentos más importantes y destacados de la temporada. Después de conquistar el primer gran título del año, el Barça mantiene (casi) intactas sus aspiraciones en las principales competiciones y afronta un tramo decisivo del calendario.

La presencia de Pedri y Ferran en el espacio presentado por Pablo Motos responde precisamente a ese contexto: analizar el buen momento del equipo y compartir cómo están viviendo un curso que puede ser histórico.

Durante la entrevista, ambos futbolistas hablarán de la exigencia del vestuario, la presión de competir al máximo nivel y el papel que están desempeñando dentro del esquema técnico tanto el uno como el otro.

Pedri, pieza clave en la construcción del juego, y Ferran, determinante en el ataque, se han consolidado como dos referentes en el club azulgrana y en la selección.

Además, la conversación también oteará al horizonte internacional. En junio se celebra el Mundial de fútbol, una cita marcada en rojo para ambos futbolistas. Y probablemente hablen de esta competición con Pablo Motos y compañía.

Una semana muy potente la que se avecina en 'El Hormiguero'; una vez más, el formato de Pablo Motos tiene todas las papeletas para arrasar en audiencias y comerle la tostada a 'La revuelta', el espacio presentado por David Broncano, que no consigue despegar del todo esta temporada.