Pedri González y Ferran Torres, invitados estrella de El Hormiguero la próxima semana

Este pasado jueves, 19 de febrero, Pablo Motosanunció todos los invitados de la próxima semana de 'El Hormiguero'. El presentador ha preparado varias sorpresas, desde una entrevista aplazada hasta la visita de dos de las mayores estrellas del FC Barcelona y la Selección Española.

El programa de Antena 3 comienza la semana con una doble entrevista a Pedri González y Ferran Torres, recientes campeones de la Supercopa de España. Los futbolistas analizarán la presente temporada, en la que pueden ganar todas las competiciones.

En este momento, el Barça atraviesa un momento clave de la temporada. El equipo blaugrana acaba de perder el liderato, y las próximas jornadas de LaLiga son fundamentales para superar al Real Madrid.

Además, los culés tendrán que remontar al Atlético de Madrid en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Por otra parte, el Barça se ha ganado un merecido descanso en el exigente calendario, clasificándose directamente a los octavos de final de la Champions League.

No obstante, algunos espectadores tienen la mirada puesta en los próximos meses, cuando los jugadores formen parte del próximo Mundial. Según las últimas convocatorias, ambos futbolistas estarán en la lista final de Luis de la Fuente.

Este verano, del 11 de junio al 11 de julio de 2026, tendrá lugar la vigésima tercera edición de la Copa Mundial de la FIFA. Es la primera vez que se otorga la sede a tres países diferentes: Canadá, Estados Unidos y México.

Con esta entrevista, Pablo Motos recupera la invitación prevista para septiembre de 2025. El presentador había anunciado a los invitados, pero un cambio de última hora en la agenda deportiva aplazó el programa: "El jueves hay cambio de fechas en la agenda deportiva del Barcelona. No pueden venir Pedri y Ferrán, lo harán más tarde".