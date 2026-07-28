Pedri (23 años): "Hago dos comidas al día, el almuerzo y la cena. A excepción de los días de partido, que nos metemos un buen desayuno. Me siento mucho mejor desde entonces"

Pedri (Tegueste, Santa Cruz de Tenerife, 2002) está considerado como uno de los mejores centrocampistas del mundo. Actualmente, el canario disfruta de sus vacaciones en China tras ganar el Mundial 2026. Después de hacer historia con la selección española, el centrocampista está aprovechando su merecido descanso.

Así como sus compañeros internacionales, Pedri regresará a los entrenamientos del Barça el próximo 10 de agosto. De esta forma, el mediocentro estará disponible para la primera jornada de LaLiga. El 23 de agosto, el equipo de Hansi Flick visitará el Martínez Valero para enfrentarse al Elche.

No obstante, el campeón del mundo ha demostrado tener una preparación de élite fuera del campo. A los 23 años, Pedri concedió una entrevista a la revista Esquire, explicando cuáles son los hábitos que ha cambiado para mejorar su rendimiento y capacidad física.

Pedri se viste de época en China para probar el cuju, el antepasado del fútbol / FC BARCELONA

En este caso, una parte fundamental de la planificación deportiva es la alimentación. Durante la charla, el jugador culé explicó que ha cambiado la forma en que desayuno, especialmente en los días de partido: "Solo desayuno los días de partido y hago una comida contundente. Es algo que me he impuesto yo".

A pesar de ello, Pedri no esconde la influencia de su compañero de vestuario, Ferran Torres. "Me dio varios consejos, lo probé y la verdad es que va muy bien", afirmó sobre el delantero. De hecho, El Mundo recoge unas declaraciones donde amplía la información sobre este cambio de rutina.

"Ferran, que ya practicaba ayuno intermitente, me animó a que lo probara y la verdad es que me siento mucho mejor desde entonces así que, por el momento, voy a seguir con ello. Hago dos comidas al día, el almuerzo y la cena. A excepción de los días de partido, que nos metemos un buen desayuno", detalla el citado medio.

Ferran Torres y Pedri besan la Copa del Mundo tras vencer en al final del Mundial 2026 / Europa Press

Cuando no ingiere alimentos, solo prueba una bebida: "En los periodos de ayuno, lo único que tomo es agua, porque es fundamental mantener una buena hidratación". Sin embargo, todavía le cuesta resistirse a algunas de sus recetas favoritas.

"Me resulta muy complicado resistirme a las croquetas de jamón que hace mi madre. Solo las pruebo en alguna ocasión después de un partido. ¡Ya tendré tiempo de comer todas las que quiera cuando me retire!", reconoce el futbolista del Barça.

Por último, Pedri González reconoce ante los micrófonos cuál es su ritual matutino: "Yo suelo levantarme a las 8:30 am y, algunas mañanas, antes de arrancar con la sesión, Ferran y yo nos metemos en agua helada. Es nuestro pequeño ritual para estar más despiertos y entrenar con más ganas".