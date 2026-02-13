Pedrerol, obligado a frenar el enfrentamiento entre José Luis Sánchez y Lobo Carrasco por Lamine Yamal

La noche en 'El Chiringuito' dejó un tenso cara a cara entre Lobo Carrasco y Jose Luis Sánchez, con Josep Pedrerol obligado a intervenir para frenar la situación. El motivo del choque fue el rendimiento de Lamine Yamal en los partidos grandes.

Todo empezó cuando José Luis Sánchez fue tajante: "Lamine Yamal está fallando en los partidos grandes. No está apareciendo". El periodista argumentó que sus goles esta temporada han llegado ante rivales como el Copenhague, el Elche, el Oviedo, el Slavia de Praga o el Mallorca, pero que "en los partidos grandes de esta temporada, o aparece Raphinha o no está el Barcelona".

El Lobo no tardó en reaccionar. Visiblemente molesto, tiró de ironía al recordar su impacto internacional: "Sí, sobre todo en la Eurocopa. Que no la trajo aquí”. Y defendió su rendimiento ante el Real Madrid: "Ya con 18 años le ha hecho cuatro goles, le ha levantado Supercopas, le ha levantado Ligas. Espectacular. ¡Viva Lamine Yamal!".

Sánchez mantuvo su postura y reforzó la figura del delantero brasileño: "El líder de este equipo es Raphinha. Seis derrotas del Barcelona, seis derrotas sin Raphinha".

El debate dio un giro inesperado cuando Carrasco le preguntó: "¿Con quién vas con España o con Portugal?". Tras esto, José Luis se mostró descolocado y sacó a relucir episodios del pasado del exjugador: "¿Qué tiene que ver eso ahora? ¿A mí me vas a poner en duda? Tú hacías peinetas y cortes de manga con la camiseta de España. Vamos a poner aquí en duda las españolidades".

La respuesta de Lobo fue inmediata: "Yo tenía la pelota y tú no habías nacido. Tenía la pelota y podía hacer eso, para que te dijesen tus padres 'mira, hay un chico ahí que se lleva la pelota y lo que tiene en la mano no lo suelta'. Yo tengo educación para no hacer peinetas".

La tensión obligó a intervenir a Pedrerol, que cortó el cruce personal: "José, no vale ahora esto. El Lobo es impecable. Estamos orgullosos de él".

Carrasco hizo un alegato apasionado sobre el régimen militar y aseguró "ser España". Además, zanjó el tema mostrando su fe en Lamine Yamal: "Creo en la remontada. Creo que lo puede hacer. Hay pocos futbolistas en el mundo capaces de darle la vuelta a esto y como se le encienda la luz, voy a venir aquí y voy a recordar".