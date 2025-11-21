Cualquiera puede pedirla: Ayuso lanza una ayuda de 300 euros para la sustitución de electrodomésticos

¿Vives en Madrid y sigues con los mismos electrodomésticos desde hace 20 años? Pues ahora puede ser el momento perfecto para una renovación, y es que Isabel Díaz Ayuso ha lanzado una ayuda social que no cuenta con filtro de renta alguno.

Así es la nueva ayuda de Ayuso para cambiar electrodomésticos

Tal y como ha establecido la presidenta de la Comunidad de Madrid, la ayuda consiste en un bono de 300 euros que podrá ser utilizado para cambiar electrodomésticos antiguos por otros nuevos que presenten una mejor eficiencia energética.

La ayuda en cuestión cuenta con un fondo máximo de 2 millones de euros, y se mantendrá activa del 17 de noviembre de 2025 al 17 de marzo de 2026. La ayuda también terminará prematuramente en caso de que los fondos se vean agotados.

Asimismo, hay una serie de requisitos clave a considerar con tal de pedir la ayuda. Para comenzar, la compra en cuestión debe realizarse en un comercio físico que forme parte del programa y se encuentre dentro de la Comunidad de Madrid (de los 44 activos, 21 de estos son Carrefour).

Otros dos requisitos clave consisten primero en realizar la entrega del electrodoméstico antiguo para su achatarramiento, y también que la recogida del aparato en cuestión debe realizarse dentro de los límites de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, es necesario considerar que no todos los electrodomésticos reciben el mismo grado de subvención. Por ejemplo, un frigorífico de categoría energética 'A' recibirá el fondo máximo de 300 euros, mientras que el de categoría 'B' recibirá 200 euros y el de categoría 'C' obtendrá 100 euros.

Esto es algo que se extrapola a otros electrodomésticos también. Por ejemplo, en lavadoras se entregarán hasta 125 euros solo para las de categoría 'A'. En Lavavajillas serán 200 euros para la categoría 'A' y 100 euros para la categoría 'B', y las placas de inducción también reciben 125 euros.

Aunque es una ayuda que muchos agradecerán, lógicamente establece el debate de la ausencia de un filtro de renta, ya que esto podría implicar que la ayuda puede acabar cayendo en manos de gente que la necesita menos que otra. ¿Qué opinas sobre esto en concreto?