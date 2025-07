El pediatra Carlos González, molesto con la obsesión de muchos padres: "Qué más da..."

La crianza de los hijos es una etapa muy bonita e inolvidable - también dura y compleja - para los padres, pues ven cómo van creciendo y aprendiendo a una velocidad asombrosa.

Durante este tiempo, se toman muchas decisiones en relación a los pequeños: alimentación, pantallas, maneras de educar... Cada decisión parece tener un peso enorme, preocupados los padres por las posibles consecuencias que pueden tener algunas acciones y hábitos a largo plazo.

El pediatra Carlos González, autor de libros sobre crianza y conferenciante, ha expresado en su pódcast 'Criando sin Miedo' que le "molesta mucho la manía que tenemos de justificar lo que hacemos o no hacemos con los hijos por supuestas consecuencias a largo plazo".

Un punto de vista que rechaza la constante y excesiva preocupación que, bajo su punto de vista, tienen muchos padres.

"Cada vez me molesta más esta manía que tenemos de intentar justificar lo que hacemos o no hacemos con nuestros hijos por supuestas consecuencias a largo plazo", empieza diciendo. "Es decir, no le pegues una bofetada porque tendrá un trauma psicológico. Oh no, pues a mí me dieron una bofetada y qué ¿por eso voy a tener un trauma?", expone.

Para el pediatra, no se trata de discernir entre sí un acto va a tener consecuencias a largo plazo o no, es mucho más simple: "No tiene nada que ver. ¿Qué más me da si tiene un trauma o no? Eso significa que puedo ir y pegarte una bofetada porque no vas a tener un trauma. No, no puedo pegarte una bofetada porque no se pega a la gente, ni a los adultos ni a los niños, mucho menos a los niños", argumenta.

Relativizar las consecuencias

González opina que en la actualidad se debate sobre las consecuencias de cualquier cosa en el correcto desarrollo de los hijos. "Se habla de posibles consecuencias a largo plazo de casi todo. Si le das el pecho, tendrá menos alergias. Ah, no, pero si le das el pecho, se quedará enmadrado, dependiente, no sé qué. Si duerme en tu cama, no sabrá dormir solo y tendrá insomnio toda la vida. No, si duerme en tu cama, será más seguro de sí mismo, más no sé qué...", ejemplifica González sobre las dudas que les surgen a muchos padres.

"A ti te enseñan dos directores de banco o dos ministros del gobierno y te dicen: uno de estos tomó el pecho y el otro tomó el biberón. ¿Tú crees que se distinguen? Uno de estos durmió en la cama con sus padres y al otro lo dejaron llorar por la noche. ¿Tú crees que los distingues? A uno de estos lo cogían mucho en brazos, a otro lo dejaban llorando. ¿Tú crees que los distingues?", concluye.