SOCIEDAD
Una pediatra lo advierte: no le des zumo de naranja a los niños todas las mañanas
Lo que parecía algo inofensivo e incluso beneficioso, no lo es tanto
La alimentación en los niños es una de las facetas a la que más importancia les dan los padres. Intentar no solo que coman equilibrado, sino que eviten los ultraprocesados y la bollería industrial en pro de alimentos naturales como frutas y verduras puede ser todo un reto para algunas familias. Sin embargo, hasta con lo que creemos que es beneficioso hay que tener cierto cuidado, como pasa con el zumo de naranja.
Lucía Galán, una conocida pediatra española, hizo acto de presencia en una de las últimas emisiones de "Saber Vivir", el programa de TVE. Y ahí contó que el zumo de naranja no es algo recomendable para dar a los niños cada día, como muchos padres creen.
"El zumo de todas las mañanas con galletas, bollos o con esas fuentes de leche llenas de cacao deben evitarse", comenzó la pediatra.
"En España tenemos niños que solo en el desayuno ya triplican el aporte de azúcar que necesitan para todo el día. Si es de vez en cuando no pasa nada, pero el zumo no debe consumirse de forma diaria porque al exprimir la fruta se liberan los azúcares y se aparta la fibra de la fruta", continuó.
Esto no es algo que ella se haya sacado de la manga, sino que tiene una evidencia científica: "Se produce un pico muy rápido de glucosa e insulina que le sienta fatal al organismo y tiene impacto sobre la salud metabólica", explicó.
Entonces, ¿hay que evitar tomar naranja? No, porque una cosa es la naranja, y otra cosa es el zumo de naranja. Si se come directamente la fruta, no se liberan tantos azúcares: "La fruta masticada libera azúcar lentamente y no provoca picos de hiperglucemia, así que la fruta se mastica y no se bebe", sentenció.
La obesidad es uno de los grandes problemas al que se enfrenta la sociedad desde hace años, pero es un problema creciente y que, por si fuese poco, afecta a cada vez más niños.
El avance de la tecnología no ayuda, ya que aumenta el sedentarismo, lo que a la par promueve una muy mala alimentación.
- La novia de Héctor Fort, al descubierto: 'No lo saques, que luego lo venden
- Pacheta deja a Pedrerol sin palabras: 'Los niños deberían estar prohibidos en las ciudades hasta...
- Ocho colegios de Barcelona en la lista de los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió un jugador del Barça
- Cambio de hora en España marzo 2026: ¿hay que adelantar o atrasar el reloj?
- Sarah Santaolalla pierde los papeles y abandona 'En Boca de Todos': 'No se puede tolerar
- Los asesores fiscales coinciden: 'Poca gente hace bien la Declaración de la Renta cuando tiene hijos
- Hacienda lo confirma: estas personas podrán deducir el seguro del coche en la Renta de 2026
- Hacienda lo confirma: devolverá hasta 590 euros en la Renta 2026 a los contribuyentes que cumplan este requisito