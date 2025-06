La peculiar comparación de Leo Harlem entre 'Forjado a fuego' y el porno, en 'La revuelta': "Pensad solo en el sonido"

La llegada de 'La Revuelta' a la parrilla televisiva supuso un trasiego para 'El Hormiguero', que veía como su hegemonía nocturna estaba en peligro tras el aterrizaje del programa en TVE. Sin embargo, con el paso de los meses, Pablo Motos continúa como líder del 'acces prime time' y David Broncano se ha consolidado como la segunda opción favorita.

Además del presentador de Jaén el formato se sostiene gracias a sus colaboradores, como Lalachus, Pablo Ibarburu o Jorge Ponce. Además de la inestimable participación de Ricardo Castella, el director del programa, y Grison, el mago de la mesa de mezclas y el 'beatbox'.

La noche del miércoles 18 de junio el invitado era un conocido del gremio del humor, Leo Harlem, que presentaba su espectáculo 'Mentes peligrosas' con el cual visitará, además de la capital española, Barcelona y Vitoria.

Si las entrevistas con los invitados desconocidos suelen irse por las ramas y se convierten en un espacio de cháchara con el presentador, el día que acudía alguien a quien los presentes tenían confianza no debería de haber habido ningún hilo conductor. Y así fue.

A lo largo de la 'entrevista' el humorista iba entrando en diferentes temas, hasta que ha llegado qué contenidos ve en la televisión. Broncano le espetaba que "tenía pinta de ver canales como Mega" y demás opciones temáticas, y han entrado al trapo.

"'Monstruos del pantano' no me engancha. Pero trasteros, mucho. Y 'Forjado a fuego' también", comentaba. No obstante, Harlem quería hacer un apunte respecto a este formato: "Os recomiendo que lo veáis, pero pensad solo en el sonido", advertía a la audiencia.

Un instante del programa 'Forjado a fuego'. / ·

El motivo no era otro que comparar si se puede considerar eso como "un poco porno": "Tú estás ahí viendo uno que está metiendo un mango de Encarta en un sable, y cuando está ya cansado te hace 'pum', saltan a otro, y saltan a otro.... Te tienen loco, como una ardilla", explicaba el cómico leonés.

Como habrá pensado cualquier lector de esta noticia, ¿qué tiene que ver eso con el porno? Eso mismo le preguntaba un atónito Broncano, que no veía por donde iba a salir su colega: "Porque hay frases muy comprometidas", se explicaba.

Como ejemplos ponía expresiones como "da gusto coger tu mango" o "mira cómo se desliza", aunque el jiennense no se quedaba atrás y destacaba "esta punta está muy caliente, hay que meterla en agua", sentenciaban el tema, que no era otra cosa que un nuevo gag del veterano humorista.