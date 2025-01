'Los Pecos' revelan en 'El Hormiguero' los motivos de su regreso 20 años después: "No fue idea nuestra"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Juan del Val o Nuria Roca, entre otros.

Los invitados de este martes han sido 'Pecos', un grupo musical formado por los hermanos Javier y Pedro Herrero Pozo que se convirtió en un auténtico fenómeno en los años 80. Y ahora, tras 20 años separados, han decidido regresar a los escenarios con una gira por toda España.

En el programa, Pablo Motos les ha preguntado por el motivo de su retorno. Pedro ha dicho que él, por su parte, tuvo que parar. "Estaba agobiado de viajar. Tambien me agobiaba la fama. Tuve que parar, quería que dedicarme a mis hijos y mi familia. Lo que me gusta es componer, me gustaba estar en el estudio. Me pegó un clip en la cabeza y tuve que parar".

Sin embargo, Pedro ha dejado claro que el regreso de 'Pecos' no fue cosa de ellos dos. "No volvimos por idea nuestra. Ha sido idea de nuestro manager, empresarios... Nos han ido convenciendo. Nos hemos dejado querer y el resultado es maravilloso".

Javi ha contado lo siguiente. "Nos dijeron 'si volvéis, vais a jugar la Champions'. ¿Cómo nos ibamos a negar? Y están cumpliendo", han confirmado.