Paz Padilla vuelve a hablar de la muerte de su pareja y se rompe en pedazos

La última edición de 'Y ahora Sonsoles' estuvo protagonizada por Paz Padilla, que fue como invitada después de haber regresado a Antena 3, la cadena donde comenzó hace ya más de 30 años.

Tuvo una entrevista con Sonsoles Ónega muy íntima, cercana, y donde hubo cabida para todo tipo de conversaciones, desde bromar y buen humor hasta tonos más serios y tristes, sobre todo cuando la actriz ha empezado a hablar de amor.

Paz Padilla recordó con cariño el tiempo que estuvo casada con Albert Ferrer, padre de su hija Anna.

Estuvieron juntos durante cinco años, pero cuando realmente se vino abajo fue al recordar a Antonio Vidal (con quien estuvo desde los 14 años, se separaron y volvieron a juntarse e incluso casarse) y al hablar de su fallecimiento a causa de un tumor cerebral.

"No soy la misma desde que murió. Estuvimos juntos poco tiempo. Lo disfruté mucho, pero lo vi morir", comenzó. "Nunca dejaré de llorar. Mi madre decía que lo que no se habla, se llora. Y llorar cicatriza", comentaba.

"Pienso en él y me da pena no haber podido vivir más tiempo juntos. Aún sigo enamorada. Él no hizo nada para que dejara de quererle. Cuando amas de verdad, amas para siempre", continuó.

"Quiero compartir todo lo que he aprendido. Todos tenemos que prepararnos para perder a alguien. Nadie nos enseña cómo hacerlo, y yo he aprendido a vivir con ello", dijo, recordando que al superar su duelo se especializó en "coach emocional", ayudando a personas que están pasando por momentos complicados como el que pasó ella.