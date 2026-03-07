FAMOSOS
Paz Padilla revela lo que ocurría detrás de cámaras en Sálvame: "Me pedían meter mierda"
La presentadora habla acerca de cómo fue su experiencia con el programa
Paz Padilla y 'Sálvame' fueron durante años uno de los binomios más poderosos de la televisión española. La trayectoria de la actriz y presentadora sumada al exitoso formato de Mediaset generó siempre audiencias de máximo calibre. Pero no todo era tan transparente como parecía.
La propia Paz Padilla acudió recientemente al podcast 'El sentido de la birra' para hablar acerca de cómo fue su paso por el programa, y llegó a confesar detalles de 'detrás de las cámaras' que nunca antes habíamos escuchado.
Por encima de todo, destaca que según la presentadora, desde la dirección del programa había ciertos momentos en los que le pedían que provocara conflictos; "meter mierda" decía Paz Padilla. Y a su vez confesaba que fue algo con lo que nunca se sintió cómoda.
Según explica la presentadora, aunque le dio tiempo a la experiencia para adaptarse a las peculiaridades del formato, reconoce que acabó por concluir que no podía interpretar un papel que no era el suyo. Y eso lógicamente causó que sufriera un notable desgaste emocional.
Pero no todo fue malo para Paz Padilla al frente de Sálvame. Del mismo modo, señala que vivió muchos momentos divertidos y de gran creatividad por parte del programa. Además, forjó grandes relaciones con algunos de sus compañeros en pantalla.
Lo que desde luego no le quita Paz Padilla a Sálvame es el tremendo impacto que ha tenido en la televisión. Bajo su visión, el formato confrontativo acabó influenciado a muchos otros programas, y considera que es algo que se ha extrapolado incluso al ámbito de la política.
Ciertamente la lectura de la presentadora no parece ir por mal camino. Hoy en día muchos de los enfrentamientos entre políticos recuerdan a ese estilo confrontativo: debates en los que el objetivo parece ser dejar mal al rival sacando sus 'trapos sucios'.
Escuchando todo lo que ha dicho Paz Padilla queda claro que su paso por Sálvame es uno que no la dejó indiferente. Eso sí, parece difícil que en un futuro la vayamos a volver a ver en un show de condiciones similares.
