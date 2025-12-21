Paz Padilla muestra su apoyo a Buenafuente y pone el foco en la presión mediática

Tendemos a pensar que los famosos son seres que por su riqueza no tienen derecho a mostrar signos de debilidad. Que el dinero siempre da la felicidad en todos los contextos. Pero Andreu Buenafuente es la prueba de que esto no es así, y Paz Padilla le ha mostrado todo su apoyo.

Hace unos días saltaba la noticia de que Buenafuente, una de las personalidades más famosas y exitosas de la televisión de las últimas décadas, se iba a tomar un tiempo de baja al haber sufrido un 'episodio de estrés'.

El humorista, por recomendación de su médico, se alejaba así temporalmente de sus labores profesionales. Paz Padilla no dudó un solo segundo en ponerse del lado de Buenafuente, apuntando que los famosos también tienen responsabilidades que les 'pesan'.

Como Buenafuente, Paz Padilla es también una figura de la televisión española que lleva muchos años bajo el foco mediático. Y es esa misma presión la que la actriz y presentadora ha reconocido como una carga enorme.

Paz Padilla recomendó así a Buenafuente que estuviera rodeado de sus seres queridos en este momento tan complicado, y sobre todo que no se preocupara de absolutamente nada más que de recuperarse al máximo.

Hay que pensar que la noticia de la 'baja' de Andreu Buenafuente llegaba en un momento muy especial, uno en el que se había confirmado que daría las Campanadas de Fin de Año junto a su esposa, Silvia Abril, para Televisión Española.

La realidad es que Buenafuente ha tenido realmente que entender que no le quedaba otra alternativa que parar por ahora. Por lo menos así se entiende cuando la actriz destaca que se trata de una persona 'hiperresponsable'.

Realmente no sorprende que alguien como Andreu Buenafuente acabe llegando a su límite. La televisión pública prácticamente no tiene recuerdo de una década reciente sin su característico humor. Pero antes que humorista Andreu es persona, y así lo vive también Paz Padilla.