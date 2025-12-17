Paz Padilla habla sin filtros sobre su calvario en 'Sálvame': "Diez años sin vacaciones"

'Sálvame' marcó un antes y un después en la televisión. El programa de Telecinco se estrenó el 19 de marzo de 2009 y se despidió el 23 de junio de 2023, sorprendiendo a toda su audiencia por la decisión tomada por parte de la cadena. Una de sus caras más reconocidas y polémicas fue Paz Padilla, quien fue despedida tras una fuerte discusión con Belén Esteban en pleno directo.

La presentadora de televisión abandonó Mediaset por la puerta trasera, dejando atrás su relación con los excompañeros, que se había vuelto muy tensa. Desde entonces, la gaditana se ha distanciado de ellos y no ha participado en programas como 'La familia de la tele' o 'Shh, ni que fuéramos', entre otros formatos que han seguido tras su adiós de 'Sálvame'.

Hace unos días, Padilla acudió al pódcast 'Poco se habla', presentado por Ana Brito y Xuso Jones, donde se sinceró para explicar cómo fue su salida de 'Sálvame'.

Tras ser cuestionada por el tema, la televisiva explicó el calvario que vivió: "Durante 14 años estuve haciendo 'Sálvame' casi todos los días de la semana. Te puedo decir que diez años estuve sin vacaciones. Se iba Jorge y yo seguía".

Un estilo de vida que cambió por completo tras su salida de Mediaset: "Ahora hago teatro, hago conferencias, estoy escribiendo el siguiente libre, acabo de hacer 'Cuerpos locos' y estoy de promoción. Voy a administrar mi tiempo. Empiezo 'La que se avecina' y le digo a mi mánager: 'Estoy haciendo esto, cariño, no me pongas ni teatro ni conferencias'".

La de Cádiz explicó por qué ahora se dedica por completo a sí misma: "Nos han programado en el neocórtex la idea del 'aprovecha, que esto se acaba' y te puedo decir que he estado 30 años y nunca se ha acabado. Nos reinventamos".

La nueva vida de Paz Padilla tras abandonar 'Sálvame': rodajes, negocios y mucho cansancio / Sport

Por otro lado, la expresentadora de 'Sálvame' confesó que no fue nada fácil trabajar tanto, pues tuvo que renunciar a varios aspectos personales: "Tenía mi niña pequeñita. Estaba haciendo '¡Ala… Dina!' y trabaja de lunes a viernes en Madrid y los fines de semana en Barcelona. Solo veía a mi hija los sábados. Dejé la serie porque quería estar con mi hija".

Por último, la gaditana se abrió en canal para alzar la voz y dejar claro que "lo primero no es el trabajo".