Paula Vázquez habla sin tapujos sobre la primera gala del Benidorm Fest: Parecía que no había química

Paula Vázquez no se ha mordido la lengua al hablar sobre el arranque del Benidorm Fest. La presentadora ha explicado que, aunque el evento fue todo un espectáculo, la primera gala no salió como esperaban. Acabo de bajar de una nave espacial porque esto ha sido como una película, comentaba en tono divertido, dejando claro que la experiencia ha sido intensa. Sin embargo, también reconoció que no todo fue perfecto desde el principio.

El debut del festival no fue lo que se esperaba, y la propia Paula admitió que la primera gala generó controversia. Me encanta que seas crítica, sabes que esa gala fue muy controvertida, dijo, reconociendo que la reacción del público y de los medios no fue del todo positiva. Pero lejos de evitar el tema, explicó con total sinceridad las razones detrás de las críticas.

Uno de los grandes problemas fue la falta de ensayos. Paula Vázquez confesó que no tuvieron tiempo suficiente para preparar la gala como hubieran querido. Fue mala nuestra porque no nos había dado tiempo a ensayar, explicó, dejando claro que no fue una cuestión de falta de química entre las presentadoras, sino de preparación.

Uno de los comentarios más repetidos en redes fue la supuesta falta de conexión entre las presentadoras, algo que Paula desmintió con rotundidad. Parecía que no había química entre nosotras cuando en realidad sí la había, aseguró. Explicó que, al intentar hacerlo todo perfecto, terminaron pareciendo demasiado encorsetadas.

Si no se hubiera emitido, quizá todo habría sido distinto, pero ya no hay programas pilotos, no hay presupuesto para eso, añadió. En otras palabras, el margen de error era mínimo, y cualquier problema quedó expuesto en directo.

Otro punto que comentó Paula fue la cantidad de espectadores que se convirtieron en auténticos expertos en analizar gestos y expresiones. Hay mucho ador suelto por ahí, mucho intérprete de gestos y de miradas, dijo con cierto sarcasmo. Para ella, lo que en pantalla parecía frialdad, en realidad era un exceso de tensión por querer que todo saliera bien.

A pesar de este arranque accidentado, Paula Vázquez dejó claro que el festival ha ido mejorando y que, a fin de cuentas, todo ha salido a pedir de boca. Como ella misma dice, los villanos también funcionan, y lo importante es aprender de los errores para seguir mejorando.