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Quién es Paula Nata, la mujer de Jonathan Andic, hijo del dueño de Mango detenido por homicidio

La pareja tiene marcado el 2025 para contraer matrimonio en una cermonia íntima

Sigue la última hora sobre la detención de Jonathan Andic, en directo

Paula Nata juntamente con Jonathan Andic

Paula Nata juntamente con Jonathan Andic / Instagram

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El empresario y dueño de Mango, Isak Andic Ermay, de 71 años, perdió la vida en diciembre de 2024 tras sufrir una caída de 150 metros durante una excursión en las cuevas de Montserrat, en el municipio de Collbató, Barcelona.

Después de más de un año y medio de investigación, los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a Jonathan Andic, hijo del empresario, según ha informado 'La Vanguardia'. Estuvo presente en la excursión y es el que se posiciona como sucesor de su padre al frente del negocio familiar.

Jonathan ya trabajaba en Mango como vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Mango, además de controlar la línea masculina 'He By Mango'. De su vida privada poco se sabe, aunque tiene un amor que tiene nombres y apellidos: Paula Navarro Tarrés.

Ella se dedica el mundo de la empresa, pero también es influencer, ya que cuenta con 117 mil seguidores en su cuenta privada de Instagram. Nata ha trabajado como directora de marketing en 'Rabat' y en la actualidad tiene una propia agenda de comunicación, 'All About Management', y ha sacado una firma de moda, 'Mes Amie'.

En redes sociales muestra tal y como es en el ámbito privado. La joven publica imágenes sobre sus 'looks', el estilo de vida que lleva, la moda y los viajes que realiza.

La pareja se casó en septiembre de 2024 en una ceeremonia civil muy discreta a la que solamente asistieron los más íntimos. Con el fallecimiento de Isak Andic, decidieron aplazar la celebración para unos meses más tarde.

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Andic y Nata fueron padres de su primer hijo el pasado 13 de septiembre de 2025, una noticia que llegó a la familia "como una bendición" tras el trágico suceso.

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