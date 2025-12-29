Entrevista SPORT
Entrevista SPORT | Paula Monreal Creadora de contenido
Paula Monreal, influencer en alimentación saludable: "La clave para iniciar el 2026 con un cambio exitoso es bajar las revoluciones"
La creadora de contenido concedió una entrevista a SPORT para explicar cómo es el pack 'MIND & BODY RESET PLAN' de Superlativa
Paula Monreal, conocida como Paufeel, es una de las creadoras de contenido más destacadas de España en bienestar, alimentación saludable y hábitos conscientes. Ahora colabora con Superlativa en el pack Mind & Body Reset Plan, con 7 desayunos, 7 comidas y 7 cenas que se combinan para ofrecer 30 días de recetas fáciles, saludables y antiinflamatorias para cuidar de ti de forma más efectiva.
El objetivo es claro: comenzar 2026 por todo lo alto, adoptando nuevos hábitos más saludables. La creadora de contenido concedió una entrevista a SPORT para explicar en qué consiste este enfoque y cómo se puede poner en práctica, incluso frente a las dificultades actuales.
¿En qué consiste exactamente el proyecto Mind & Body Reset Plan?
Es un reset real, pero sin exigencias. Combina recetas fáciles, de las que no te estresan, con dos suplementos naturales con evidencia científica que ayudan a regular el estrés y a sentirte más ligera.
¿Cuál es el objetivo principal durante los 30 días?
La clave para iniciar el 2026 con un cambio exitoso es bajar las revoluciones, cuidar el cuerpo después de las fiestas y volver a sentirte tú.
¿En qué está centrado el plan?
Es una combinación entre el bienestar físico, mental y emocional, pero todo comienza desde el interior. Cuando gestionas mejor el estrés, descansas mejor y te sientes más calmada, el cuerpo responde solo. Todo va relacionado.
En este tipo de planes de bienestar, algunas personas terminan abandonándolos. ¿Qué mensaje les transmitirías?
Que no empiece pensando en hacerlo perfecto. Ahí es donde fallamos casi todos. Mejor pensar en hacerlo posible, realista. No se trata de cambiar tu vida en una semana, sino de cuidarte un poco mejor cada día, nada de presión.
Sobre el proyecto Mind & Body Reset Plan, ¿se requiere seguir horarios estrictos o está pensado para adaptarse a la vida real y a rutinas ocupada
Está pensado para la vida real, 100%. No quería algo que te generara más estrés. Las recetas son fáciles para que no te estrese cocinar y el plan se adapta a tu rutina.
Muchas personas buscan resultados rápidos. ¿Qué opinas de los “cambios exprés” y por qué apostaste por un plan de 30 días?
Los cambios exprés suelen durar menos y nada. En cambio, los 30 días son un tiempo razonable para crear hábitos, sentirte mejor y notar cambios reales sin agobios ni exigencias.
Después de 30 días, ¿qué te gustaría que las personas se llevaran más allá de los resultados visibles?
Que se sientan con más calma, más energía, eso, para mí, es lo más importante.
