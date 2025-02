Paula Echevarría cuenta en 'El Hormiguero' el motivo del éxito de Primark: "Eso es lo que gusta"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

El programa ha acogido hoy a la actriz y modelo Paula Echevarría para explicar todos los detalles sobre sus próximos proyectos tanto en cine como en televisión y su campaña estelar con Primark. Con una sólida trayectoria en la industria del entretenimiento, Echeverría se ha consolidado como una de las artistas más queridas del panorama español.

"Os he echado de menos", ha confesado la actriz al volver a pisar el plató de 'El Hormiguero'. La modelo ha comentado que desde la última vez que estuvo con Motos han sucedido muchas cosas en su vida. Además, Echevarría es la imagen principal de la colección de Primark.

La actriz española ha desvelado que le encanta trabajar con la marca. "Me divierto mucho, a veces me olvido que estoy trabajando", ha dicho en el programa de Antena 3. Además, ha añadido que viaja a Dublín con frecuencia, ya que la sede se encuentra ahí.

Una curiosidad que ha indicado Echevarría es que "en Dublín no se llama Primark, sino que la tienda originaria es Penneys". No obstante, ha contado que en el momento que intentaron expandirse por todo el mundo no pudieron con el mismo nombre, ya que en Londres había una tienda con la misma marca. Y decidieron poner Primark en todo el mundo, excepto en Dublín.

La modelo ha revelado cuál es el éxito de Primark: "Hacemos colecciones para todo el mundo y asequibles para todo el mundo. Y eso es lo que le gusta a la gente".