Paula Echevarría (49 años): "Intento todos los días de mi vida hacer deporte. No soy una psicópata del entrenamiento, pero para mí es importante"

Paula Echevarría es una de las actrices más populares de la industria cinematográfica en España. Además de su trayectoria en la interpretación, también ha trabajado como modelo y se ha consolidado como una de las grandes referentes en redes sociales, especialmente por sus consejos y contenidos relacionados con la moda.

Ayer, la intérprete de 'El comisario' acudió a 'El Hormiguero', programa de Antena 3, para presentar su nuevo proyecto audiovisual 'A la deriva', una nueva serie que protagoniza y que verá la luz en Atresplayer el próximo domingo 20 de septiembre.

La actriz desveló a Pablo Motos uno de sus mayores problemas: la impuntualidad, algo que le ha generado muchos problemas con su entorno y con su pareja, Miguel Torres.

"Antes era un poco impuntual y lo estoy corrigiendo bastante bien. Mis amigos y mi chico están bastante sorprendidos. Miguel ya se enfadaba muchas veces", comentó.

En un momento dado de la entrevista, Echevarría desveló que "no soy una persona que se mate a entrenar", debido a que reconoció que "no soy una psicópata del entrenamiento, pero intento todos los días de mi vida hacer algo".

Paula Echevarría / Archivo

"Yo creo que es preferible quien diga: 'Es que no tengo una hora para entrenar'. Pues entrena 10 minutos, pero muévete. Algo todos los días. Y, de verdad, es uno de los mejores momentos de mi vida", aseguró en 'El Hormiguero'.

Además, quiso dejar claro que "hacer deporte siempre me ayuda, me despeja la mente, me hace encontrarme bien y luego, por fuera, pues tiene una repercusión, pero sobre todo, por dentro".

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Por último, la actriz de 'Velvet' confesó en el espacio de Motos que "yo no quiero que dentro de unos años me levante de la cama y me duela aquí, ahí, aquí... O sea, yo creo que es muy importante hacerlo por bienestar y salud y, después, verte bien".