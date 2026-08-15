Paula, colombiana (24 años): "Era auxiliar contable y ahora limpio pisos para poder sobrevivir"

Son muchos los extranjeros que se mudan a España buscando mejores oportunidades laborales capaces de transformar su vida. Sin embargo, algunos terminan encontrándose con una realidad muy distinta a la que imaginaban. Es lo que le ocurrió a Paula, una colombiana de 24 años que llegó a España hace tres años.

Paula es una de muchas extranjeras que trabajan en puestos por debajo de su cualificación

Paula se mudó a España con buenas expectativas, sobre todo porque en Colombia trabajaba como auxiliar contable. No obstante, desde que aterrizó ha tenido que cambiar por completo su línea profesional: ahora limpia pisos en Madrid para sobrevivir.

Lo cierto es que la situación implicó no solo un shock laboral para Paula, también personal. Antes de mudarse, prácticamente no hacía tareas del hogar. Ahora, es lo que le proporciona su principal vía de ingresos.

El caso de Paula sirve para hablar de un problema real de muchos extranjeros que vienen a vivir a España: la sobrecualificación respecto a los empleos que acaban desempeñando. Y es que según datos, hasta el 60% ocupa puestos de trabajo por debajo de su nivel de cualificación.

Asimismo, también existe una brecha salarial: cifras oficiales muestran que el salario medio de los trabajadores extranjeros es alrededor de un 24% inferior al de los españoles. Y todo esto se concentra sobre todo en mujeres migrantes de Latinoamérica.

Personal de limpieza / archivo

Como en el caso de Paula, es habitual que muchas deban empezar a trabajar en limpieza, cuidados y trabajo doméstico, incluso si llegan a nuestro país con estudios que, de nuevo, sobre el papel les permiten ocupar posiciones muy diferentes a las que acaban desempeñando.

A pesar de lo complejo de la situación, Paula es capaz de extraer una lectura positiva de ello. Sin ir más lejos, asegura que seguramente nunca hubiera descubierto que le gusta la cocina si no hubiera tenido que aprender por necesidad.

Una mujer trabaja como cuidadora de una anciana en el centro del pueblo. / Zowy Voeten / EPC

Además, Paula continúa estudiando y formándose a la par que trabaja, siempre en busca de nuevas oportunidades laborales que realmente le permitan dar ese salto con el que llegó a España llena de ilusiones.

Ciertamente, la situación de trabajadoras extranjeras como Paula refleja una contradicción cada vez más evidente en España: mientras la mano de obra extranjera gana peso para cubrir las necesidades del mercado laboral, una parte de estos trabajadores continúa ocupando puestos muy por debajo de su formación y con peores condiciones salariales.

Y tú, ¿crees que España está desaprovechando trabajadores cualificados al permitir que muchos extranjeros terminen ocupando empleos muy por debajo de su formación?