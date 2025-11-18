Paula Badosa se sincera en 'La Revuelta' sobre su relación con Tsitsipas y lanza un dardo: "Estamos en ese momento"

'La Revuelta' de David Broncano se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas, con una duración de 70 minutos. En el formato colaboran caras conocidas como la de Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, y cada noche cuentan con algunos invitados que son entrevistados.

El lunes, Paula Badosa acudió al plató y habló sobre diferentes temas. Uno de ellos fue sobre este año, ya que la tenista pensaba que sería su año por su buen rendimiento, pero finalmente ha resultado ser un año "jodido".

La catalana, que actualmente ocupa el puesto 25 del ránking WTA, comentó que tras sufrir varias lesiones lo ha pasado realmente mal: "Este deporte es muy físico, muy mental, muy exigente (...) Me entra mucha frustración, sé cuál es mi nivel o el que puedo tener, y cuando empiezo, no tenerlo es complicado. Está costando llegar ahí, y es difícil, sé hasta dónde puedo llegar".

Nada más entrar al plató, Badosa aprovechó para lanzar alguna indirecta y lo hizo con un mensaje a Rosalía: "He visto que tiene los outfits para jugar. Sería un honor para mí jugar contigo, así que cuando quieras, te espero. Me ha encantado el disco, sobre todo la canción de 'La Perla'".

Tras este mensaje, muchos intuyeron que era un dardo a su expareja, Stéfanos Tsisipas, con quien mantuvo una relación sentimental durante aproximadamente dos años, con periodos de separación.

"Últimamente estoy viendo a miles y miles de chicas diciendo concretamente que la de 'La Perla' les gusta mucho", comentó Broncano. A lo que la tenista zanjó el tema: "Estamos en ese momento de la vida".

Cuando el presentador le preguntó sobre sus relaciones sexuales en el último mes, la catalana confirmó que está soltera: "Ahora estoy soltera y queréis saber (...) No lo había dicho, pero salió la noticia. Ahora lo estoy confirmando".

Se va a echar unas buenas risas Paula leyendo los triplazos que le van a tirar #LaRevuelta @paulabadosa pic.twitter.com/zZx239UR9K — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 17, 2025

Paula Badosa explicó que "la cosa no está increíble, pero tampoco fatal": "Estoy en pretemporada y estoy más cansada... no me queda tiempo para lo demás. Tampoco estoy muy allá. Estoy soltera".