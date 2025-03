Paul Tenorio estalla tras la decisión de implantar el VAR en la Liga F: "Me preocupa tener que pagarlo con mis impuestos"

El miércoles 26 de marzo, la Liga F recibió una buena noticia, y es que a partir de la próxima temporada 2025/26, se implantará el Football Video Support (FVS).

Este es un sistema alternativo de VAR, mucho más económico y que no requiere la intervención de los árbitros asistentes de vídeo. En caso de querer revisar una jugada, lo deberán de solicitar los entrenadores. Eso sí, solamente contarán con dos solicitudes por encuentro, aunque si la petición resulta exitosa, no se perderá.

El pasado domingo, por primera vez en la historia, el Real Madrid femenino ganó frente al FC Barcelona. Sin embargo, hubo polémica, y es que en el minuto 81, Jana Fernández anotó el gol que hubiese puesto por delante al club azulgrana, pero fue anulado por un fuera de juego inexistente.

Este jueves han hablado sobre este tema en 'La Tribu' de Radio Marca y Paul Tenorio ha sido tajante: "El Barcelona es un equipo inalcanzable para todos los equipos femeninos, y el Madrid le ganó el otro día bien. Puede alguien quejarse de una decisión arbitral como las chicas del Madrid pueden quejarse de otros clásicos o de otras decisiones arbitrales, pero esta vez le cayó de su lado".

El periodista ha defendido que la decisión de implantarse el FVS ha sido después de que el club catalán se viera perjudicado: "Ahora preocupan los errores arbitrales y el nivel arbitral femenino, el día en el que por lo visto perjudican al Barça una vez, ahí se mueve todo (...) ¿No es verdad que el día que el día que salta un escándalo arbitral en contra, supuestamente, del Barcelona y a favor del Madrid (¡Aleluya!) es el día en el que se mueve todo el engranaje para que por fin vaya a caer el VAR en el fútbol femenino?".

Ricardo Rosety ha asegurado que su compañero está equivocado y que "la reivindicación del VAR viene de hace mucho tiempo, no es porque haya perdido el Barça con el Madrid".

Sin embargo, el periodista de Real Madrid TV ha seguido con su defensa: "Ricardo yo no digo mentiras. Esta reivindicación puede venir desde el Pleistoceno, pero cuando coge vuelo, cuando coge amplificación y cuando coge grandes titulares y letras enorme con luces de neón es después de que el Barça palme su primer clásico con el Madrid femenino".

Paul Tenorio tiene claro que no quiere contribuir en esta decisión: "¿Y quién lo va a pagar? Yo no quiero pagar (...) Sigo atemorizado de tener que pagarlo yo, encima con mis impuestos, porque a mí lo único que me preocupa de todo esto es tener que pagar yo el VAR del fútbol femenino. que lo financie el fútbol".