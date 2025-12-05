Pau Gasol sorprende con su nueva casa situada en un de los barrios más caros de Barcelona

Pau Gasol se ha convertido con el paso de los años una de las personas más queridas dentro del panorama deportivo tanto a nivel nacional como internacional. Algo que se debe no solo a su paso por la selección española de baloncesto, sino a su estancia en la NBA.

Evidentemente, esto ha provocado que Pau Gasol se colocase como uno de los deportistas de élite mejor pagados de nuestro país, algo que se ha hecho evidente con la última propiedad que ha adquirido.

Estamos hablando, concretamente, de que Pau Gasol ha comprado una nueva casa en uno de los barrios más exclusivos de Barcelona, el cual recibe el nombre de Sant Gervasi.

La vivienda en cuestión cuenta con hasta tres plantas con grandes ventanales, pero lo más llamativo tiene que ver con un jardín que sirve como base para muchas actividades de la vida familiar.

A esto hay que sumarle una terraza completa que, en conjunto con el resto de estancias de la casa, hacen que la vivienda se conforme como un lugar de lujo donde vivir.

Más aún si tenemos en cuenta que el barrio de Sant Gervasi es uno de los que cuenta con el mayor nivel de renta de toda Barcelona, posicionándose como una de las zonas más caras de toda España.

Allí es donde Pau Gasol ha decidido establecer su hogar principal junto a su familia, donde dedicará su vida a otros proyectos personales ajenos al baloncesto tras su retirada en 2021.

Y es que, aunque se desconozca el precio de la vivienda en cuestión, hay que señalar que los de otras casas similares en la misma zona oscilan entre el millón y los 6 millones de euros, lo cual nos da una idea del valor monetaro que tendría el nuevo hogar de Pau Gasol.