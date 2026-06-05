Pau Gasol, exjugador de baloncesto (45 años): "De la gestión empresarial de Estados Unidos, destacaría la creación y gestión de la cultura corporativa"

Pau Gasol (Barcelona, 1980) es una de las mayores leyendas del deporte español. El catalán es doble campeón de la NBA, triple campeón la Liga ACB, doble medalla de plata y medalla de bronce en los JJOO, campeón del Mundo y triple campeón de Europa, entre múltiples trofeos.

El exjugador de baloncesto ha recibido numerosos reconocimientos, siendo retirado su dorsal número 16 en Los Angeles Lakers. Durante su carrera, también ha jugado para el FC Barcelona, Memphis Grizzlies, Chicago Bulls, San Antonio Spurs y Milwaukee Bucks.

En 2021, el atleta de Sant Boi de Llobregat anunció su retirada como jugador profesional. Desde entonces, el catalán ha seguido vinculado al deporte, pero también ha desarrollado su faceta como hombre de negocios.

De esta forma, Gasol se ha convertido en asesor e inversor en varios proyectos relacionados con el deporte y el bienestar. Más allá de hacer una contribución económica en los mismos, sobre todo aporta su experiencia como profesional.

Pau Gasol, en una actividad con la Gasol Fundation / Gasol Fundation

En este contexto, el bicampeón de la NBA fundó Gasol16 Ventures, un vehículo estratégico que aglutina su actividad empresarial. Por este motivo, la revista Forbes entrevistó al exjugador de baloncesto y quiso conocer su iniciativa empresarial.

Durante la conversación, el citado medio preguntó a Gasol que había aprendido de la gestión empresarial de los Estados Unidos: "De entre todas, destacaría la creación y gestión de la cultura corporativa", señaló el exjugador de baloncesto.

"En EEUU, trabaja mucho esta cultura a todos los niveles dentro de la empresa y con la implicación de todos los empleados. Cuando tú llegas a una empresa, es habitual que la filosofía y los valores corporativos te acompañes desde el primer día, forjando así un espíritu de pertenencia, similar al que existe en un equipo de la NBA", explicó a Forbes.

Además, Gasol también destaca la mentalidad conocida como bottom-up: "Una tendencia muy frecuente en las empresas americanas, por la cual los profesionales se convierten en la principal fuente del conocimiento de la compañía, algo que posibilita modelos de gestión más participativos y dinámicos".