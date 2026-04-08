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GASTRONOMÍA

Pau Gasol elige este restaurante del Eixample como el mejor de Europa: la clave de su cocina abierta es la combinación de creatividad y raíces mediterráneas

Este es el restaurante donde Pau Gasol disfruta de su "noche mágica" en Barcelona

Pau Gasol, atiende en exclusiva a SPORT

Pau Gasol, atiende en exclusiva a SPORT / Santi Burgos / Gasol Fundation

David Cruz

David Cruz

Barcelona se ha consolidado como uno de los grandes epicentros gastronómicos en suelo europeo, una ciudad en la que tradición e innovación conviven en cada rincón. Desde el Gòtic hasta el Eixample, la ciudad condal ofrece propuestas que sorprenden incluso a los paladares más exigentes.

Por este motivo, no sorprende que muchas celebridades elijan la capital catalana como destino culinario. Y el último en hacerlo ha sido el mismísmo Pau Gasol, quien ha revelado públicamente cuál es su restaurante favorito en la ciudad.

Este es el restaurante favorito de Pau Gasol en Barcelona

Lejos de los clásicos más conocidos, el ex jugador ha optado por Disfrutar, un espacio gastronómico que se ha convertido en toda una referencia a nivel internacional. Ubicado en pleno Eixample, este restaurante destaca por su propuesta innovadora.

Gasol compartió su experiencia en redes sociales después de disfrutar de una cena especial junto a los cocineros Oriol Castro y Eduard Xatruch: "qué manera de disfrutar... gracias por una noche mágica", un mensaje que lo dice todo, con pocas palabras.

El restaurante no solo cuenta con el respaldo de figuras públicas, también con un impresionante palmarés de premios. Ha sido reconocido como el mejor restaurante de Europa y uno de los mejores del mundo, de ahí su elevado prestigio.

Restaurante Disfrutar

Restaurante Disfrutar / El Periódico

La clave de su cocina reside en la combinación de creatividad y raíces mediterráneas. Cada plato del menú degustación está específicamente diseñado para sorprender, tanto en sabor como en presentación, con algunas elaboraciones que rozan lo artístico.

Además, el espacio refuerza la experiencia gastronómica con un diseño del local inspirado en el Mediterráneo. La cocina abierta permite a los comensales observar todo el proceso creativo, aumentando así la conexión con el equipo.

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Si tú también quieres probar Disfrutar, ten en cuenta que existe una demanda muy elevada y reservas que requieren meses de antelación. Así que planifica tu escapada culinaria con bastante margen.

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