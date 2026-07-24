Pau Gasol (46 años) reflexiona sobre sus estudios universitarios: "Fue muy duro, porque estaba combinando el baloncesto con la medicina, dos carreras exhaustivas, sacrificadas, de mucha demanda de tiempo y compromiso"

Pau Gasol ha vuelto a mirar a sus años de formación en un nuevo episodio de VidasNBA, donde ha recordado lo complicado que fue compaginar el baloncesto con la carrera de Medicina. El exjugador explica que aquella etapa exigía un nivel de disciplina enorme, porque no estaba haciendo solo una cosa, sino dos caminos muy demandantes al mismo tiempo.

Una doble exigencia

Gasol comenzó Medicina en la Universidad de Barcelona en 1998, influido por su entorno familiar, ya que su madre es médica y su padre, enfermero. Durante un tiempo intentó mantener ambas vidas a la vez, con entrenamientos, estudios y la presión de rendir en cada frente, pero pronto entendió que era un equilibrio muy difícil de sostener.

En la entrevista, el exjugador insiste en que fue una experiencia dura no solo por la carga académica, sino por la implicación total que exigían ambas disciplinas. Medicina pide muchas horas de estudio, constancia y concentración, mientras que el baloncesto de élite requiere preparación física, viajes, partidos y una atención permanente al rendimiento.

El punto de inflexión

Pau explica que durante un año logró avanzar en la carrera, pero la irrupción de su trayectoria deportiva hizo imposible seguir el ritmo de Medicina. Su salto al primer equipo del F.C. Barcelona y el posterior ascenso como profesional marcaron el momento en el que tuvo que elegir.

No fue una decisión tomada por falta de interés, sino por pura incompatibilidad de calendarios y exigencias. Él mismo ha contado en otras ocasiones que seguía estudiando porque en ese momento no tenía la certeza de que el baloncesto fuera a convertirle en una estrella consolidada, pero cuando su carrera deportiva despegó, tuvo que apostar por ella.

La medicina como vocación

Gasol ha repetido que empezó Medicina porque de verdad le interesaba ayudar a la gente y que, en otro escenario, le habría gustado dedicarse a esa profesión. Esa vocación venía de familia y también de una sensibilidad muy marcada hacia el ámbito sanitario, algo que después ha mantenido en su labor social.

Pau Gasol, en su academia durante estos días / Pau Gasol Academy

Aunque abandonó los estudios, el baloncesto no le apartó del todo de ese universo. Durante su carrera en la NBA, se implicó en acciones con hospitales pediátricos y proyectos de salud infantil, algo que refleja que esa inquietud seguía muy viva. En otras palabras, dejó la facultad, pero no dejó de mirar hacia el cuidado de los demás.

El valor del esfuerzo

La reflexión de Pau Gasol también sirve para entender la mentalidad con la que construyó su carrera deportiva: trabajo constante, renuncias y una enorme capacidad para sostener la presión. Combinando estudios y baloncesto aprendió muy pronto que los grandes objetivos suelen exigir sacrificio y una organización casi milimétrica del tiempo.

Esa experiencia, vista con perspectiva, también explica parte de su personalidad pública. Gasol ha proyectado siempre una imagen serena, reflexiva y muy consciente de la importancia del esfuerzo a largo plazo. No habla de Medicina como una carrera frustrada, sino como una parte importante de su historia personal.