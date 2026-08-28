Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - AthleticPróximo partido Barcelona1x1 Barcelona - AthleticResultado sorteo ChampionsRivales Barça ChampionsRivales Real Madrid ChampionsRivales Atlético ChampionsPichichi LaLigaCuándo empieza la ChampionsClasificación general Vuelta a España hoyEtapa 7 Vuelta a EspañaRafa NadalManu KonéMercado FichajesHorarios MotoGPPau CubarsíInés GarcíaPedriCristiano RonaldoAsamblea Nacional CatalanaGabriel RufiánFichajes BarçaFichajes Real MadridPS Plus septiembreOutdoor
instagramlinkedin

Sociedad

Pau Gasol (46 años): "Como padres, tenemos la oportunidad de educar a nuestros hijos e hijas de muchas maneras, con todos los pequeños o grandes gestos que hacemos con ellos y por ellos"

La leyenda del baloncesto español ha mantenido una fuerte labor y compromiso social durante su carrera deportiva

Pau Gasol, en un acto promocional de la FIBA.

Pau Gasol, en un acto promocional de la FIBA. / FIBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Pau Gasol (Barcelona, 1980) es una leyenda del deporte español. El exjugador de baloncesto es bicampeón de la NBA y triple campeón de Liga ACB. Con la selección española, el santboià consiguió un Mundial, tres Eurobasket, dos medallas de plata y una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos.

Empezó a jugar a baloncesto en su colegio, hasta que fichó por el C.B. Cornellà. Con 16 años, ingresó en la cantera del F.C. Barcelona. Gasol debutó en Liga ACB tres años más tarde, y en su segunda temporada con el club blaugrana se alzó con el título de liga, la Copa del Rey y el MVP.

Después del doblete, Gasol se declaró elegible para el Draft de la NBA de 2001. Durante las 18 temporadas que disputó en la NBA, Gasol vistió la camiseta de Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs y Milwaukee Bucks. No obstante, destaca en su carrera los dos títulos con la franquicia angelina.

Pau Gasol en su presentación con el FC Barcelona.

Pau Gasol en su presentación con el FC Barcelona. / FCB

De hecho, el número 16 del pívot catalán cuelga en lo más alto del pabellón de Los Ángeles Lakers. El dorsal de Pau Gasol fue retirado del equipo, igual que estrellas como Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson y su buen amigo Kobe Bryant, entre otros.

Fuera de la pista, Pau proviene de una familia muy vinculada con la medicina. Su padre es enfermero, y su madre, médico internista. Durante unos meses, Gasol estudió medicina, pero acabó dejando el grado por su trayectoria deportiva. Sin embargo, ha mantenido una fuerte labor y compromiso social para ayudar al resto.

Así lo explicó en una entrevista para Médicos Sin Fronteras (MSF) en 2023: "He tenido la suerte de dedicar gran parte de mi vida a un deporte que cuenta con un gran reconocimiento público y mediático y, en consecuencia, he podido utilizar esta plataforma para promover causas sociales justas".

Pau Gasol, con el '16' que le retiraron los Lakers

Pau Gasol, con el '16' que le retiraron los Lakers / PAU GASOL BY SANTANDER ACADEMY

Desde 2003, Pau Gasol es embajador de UNICEF. En la misma entrevista, el exjugador de baloncesto hizo una reflexión al ser preguntado por el papel de los deportistas de élite en cuestiones sociales. "Tenemos una gran responsabilidad. Al final, los más jóvenes suelen ver a los deportistas de élite, a sus ídolos, como un ejemplo", afirmó el atleta.

Noticias relacionadas y más

Para la estrella de la NBA, se trata de ofrecer la mejor versión de ti mismo, como sucede en cualquier familia. "Como padres, tenemos la oportunidad de educar a nuestros hijos e hijas de muchas maneras, con todos los pequeños o grandes gestos que hacemos con ellos y por ellos. Los padres y madres suelen ser los primeros y los más importantes influencers de nuestra vida", sentenció el campeón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Elías, empresario: 'Me gasto entre 250.000 y 300.000 euros en montar cada supermercado de La Sirena, de cada uno solo me queda un beneficio de 30.000 euros al año
  2. Borja Iglesias (33 años), futbolista: 'Si tuviera que recomendar un restaurante de Madrid sería Punta Arena. Comida mexicana muy rica cerca de la embajada
  3. El inesperado giro de Silvia Bronchalo con su hijo Daniel Sancho: 'No puedo más. No me dejo manipular
  4. La DGT prepara un cambio en el carnet que muchos conductores llevan años esperando
  5. Fernando Romay, exjugador de baloncesto: “Mi número de la Seguridad Social es gallego porque toda mi etapa en el Real Madrid fue sin cotizar. No fue hasta que me fui al OAR Ferrol cuando empezaron a cotizar a Hacienda”
  6. Diego, conductor de ambulancia: 'Cobro 2.300 euros por 24 horas trabajando seis días al mes
  7. Carlos Llull, experto en aire acondicionado: 'Apagarlo por la noche puede hacerte gastar más
  8. Josep Pedrerol (60 años) confiesa de qué equipo es: 'Es algo que antes no decía y cuando lo comenté, tampoco nos lo creemos

Los nuevos pensionistas cobrarán más del doble de lo que aportaron al sistema público, un 62% más de lo que cotizaron a la Seguridad Social

Los nuevos pensionistas cobrarán más del doble de lo que aportaron al sistema público, un 62% más de lo que cotizaron a la Seguridad Social

Pau Gasol (46 años): "Como padres, tenemos la oportunidad de educar a nuestros hijos e hijas de muchas maneras, con todos los pequeños o grandes gestos que hacemos con ellos y por ellos"

Pau Gasol (46 años): "Como padres, tenemos la oportunidad de educar a nuestros hijos e hijas de muchas maneras, con todos los pequeños o grandes gestos que hacemos con ellos y por ellos"

Precio de la luz para hoy, viernes 28 de agosto: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, viernes 28 de agosto: las horas más baratas y más caras

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

David Jiménez, abogado: "Si no haces testamento o haces uno genérico, todos los hijos van a cobrar por partes iguales"

David Jiménez, abogado: "Si no haces testamento o haces uno genérico, todos los hijos van a cobrar por partes iguales"

La reflexión de Jesús Vázquez (60 años) sobre sus inicios: "Ganaba 150 euros por programa, 600 euros al mes, y era muy famoso"

La reflexión de Jesús Vázquez (60 años) sobre sus inicios: "Ganaba 150 euros por programa, 600 euros al mes, y era muy famoso"

La Fiscalía registra 16 agresiones sexuales en Ceuta

La Fiscalía registra 16 agresiones sexuales en Ceuta