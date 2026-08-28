Pau Gasol (46 años): "Como padres, tenemos la oportunidad de educar a nuestros hijos e hijas de muchas maneras, con todos los pequeños o grandes gestos que hacemos con ellos y por ellos"

Pau Gasol (Barcelona, 1980) es una leyenda del deporte español. El exjugador de baloncesto es bicampeón de la NBA y triple campeón de Liga ACB. Con la selección española, el santboià consiguió un Mundial, tres Eurobasket, dos medallas de plata y una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos.

Empezó a jugar a baloncesto en su colegio, hasta que fichó por el C.B. Cornellà. Con 16 años, ingresó en la cantera del F.C. Barcelona. Gasol debutó en Liga ACB tres años más tarde, y en su segunda temporada con el club blaugrana se alzó con el título de liga, la Copa del Rey y el MVP.

Después del doblete, Gasol se declaró elegible para el Draft de la NBA de 2001. Durante las 18 temporadas que disputó en la NBA, Gasol vistió la camiseta de Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs y Milwaukee Bucks. No obstante, destaca en su carrera los dos títulos con la franquicia angelina.

Pau Gasol en su presentación con el FC Barcelona. / FCB

De hecho, el número 16 del pívot catalán cuelga en lo más alto del pabellón de Los Ángeles Lakers. El dorsal de Pau Gasol fue retirado del equipo, igual que estrellas como Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson y su buen amigo Kobe Bryant, entre otros.

Fuera de la pista, Pau proviene de una familia muy vinculada con la medicina. Su padre es enfermero, y su madre, médico internista. Durante unos meses, Gasol estudió medicina, pero acabó dejando el grado por su trayectoria deportiva. Sin embargo, ha mantenido una fuerte labor y compromiso social para ayudar al resto.

Así lo explicó en una entrevista para Médicos Sin Fronteras (MSF) en 2023: "He tenido la suerte de dedicar gran parte de mi vida a un deporte que cuenta con un gran reconocimiento público y mediático y, en consecuencia, he podido utilizar esta plataforma para promover causas sociales justas".

Pau Gasol, con el '16' que le retiraron los Lakers / PAU GASOL BY SANTANDER ACADEMY

Desde 2003, Pau Gasol es embajador de UNICEF. En la misma entrevista, el exjugador de baloncesto hizo una reflexión al ser preguntado por el papel de los deportistas de élite en cuestiones sociales. "Tenemos una gran responsabilidad. Al final, los más jóvenes suelen ver a los deportistas de élite, a sus ídolos, como un ejemplo", afirmó el atleta.

Para la estrella de la NBA, se trata de ofrecer la mejor versión de ti mismo, como sucede en cualquier familia. "Como padres, tenemos la oportunidad de educar a nuestros hijos e hijas de muchas maneras, con todos los pequeños o grandes gestos que hacemos con ellos y por ellos. Los padres y madres suelen ser los primeros y los más importantes influencers de nuestra vida", sentenció el campeón.