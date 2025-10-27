Pau Antó revela los 4 tipos de piso que un inversor con experiencia jamás compraría

Que la vivienda se está convirtiendo en un problema para muchas familias es algo de lo que todos somos conscientes, en mayor o menor medida. Y uno de los principales problemas son los inversores inmobiliarios, especialistas que compran pisos y casas con el objetivo de obtener un rédito económico. Un negocio del que se lucran muchas personas en España.

El conocido inversor inmobiliario Pau Antó, con más de 1.000 operaciones cerradas a sus espaldas, ha compartido con todos sus seguidores, que no son pocos, una lección práctica para quienes buscan su primera oportunidad en el mercado de la vivienda.

Sin ir más lejos, Antó advierte que 9 de cada 10 pisos que parecen gangas pueden convertirse en una trampa si no se analizan con rigor antes.

"El problema no es el mercado, sino la falta de estrategia", afirma Pau Antó sin tapujos. Según explica el experto, muchos compradores se dejan seducir por precios bajos sin considerar los gastos de reforma, los costes añadidos o la dificultad para alquilar en algunas zonas.

"Después de haber comprado más de 1.000 pisos, hoy te mostraré los cuatro tipos de inmuebles que un inversor experimentado jamás compraría", dice el inversor.

Pisos con desperfectos estructurales : las reformas disparan el presupuesto y reducen la rentabilidad.

: las reformas disparan el presupuesto y reducen la rentabilidad. Inmuebles ruidosos , ubicados cerca de autopistas, vías de tren o zona de bares. La rotación de inquilinos es mayor.

, ubicados cerca de autopistas, vías de tren o zona de bares. La rotación de inquilinos es mayor. Viviendas con distribuciones poco funcionales , que sean difíciles de adaptar o reformar.

, que sean difíciles de adaptar o reformar. Pisos en zonas sin demanda real, donde el precio del alquiler se estanca con el tiempo.

Para Antó, el secreto no es encontrar el piso más barato, sino "entender qué lo hace rentable a largo plazo", y por ello destaca que las mejores oportunidades se encuentran en barrios intermedios, con buenos precios, buena demanda y un enorme potencial de revalorización.