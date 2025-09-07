Pau Antó, inversor inmobiliario, advierte: Los 4 tipos de viviendas que deberías evitar comprar

El sector inmobiliario es posiblemente una de las mayores preocupaciones de la sociedad en España en la actualidad, si no la mayor. Hoy en día es realmente dificultoso encontrar una vivienda a buen precio y que reúna condiciones decentes tanto de ubicación como de estado del hogar.

Es por eso que lo más recomendable es mirar con lupa cualquier casa o piso en el que se vaya a invertir, algo que muchos no hacen y de lo cual pecan, porque les puede pasar factura, tal y como asegura Pau Antó, un conocido inversor inmobiliario.

En un reciente vídeo en YouTube, Antó advierte de qué tipos de viviendas se deben evitar a la hora de hacer una inversión en una vivienda.

Y es que aunque muchos se vayan a las opciones más baratas, Antó asegura que la inmensa mayoría de gangas no salen rentables a largo plazo. “Muchos ven un piso económico y se lanzan, pero si necesita una reforma integral o presenta daños graves, esos costes se comen toda tu rentabilidad”, asegura el inversor.

Algo que siempre se debe evitar es obtener una vivienda en barrios problemáticos, ya que los conflictos, la baja demanda y/o el entancamiento económico pueden hacer que fácilmente nunca se revalorice dicho hogar o que tarde mucho en hacerlo.

Además de eso, hay que prestar especial atención a lastres que a menudo pasan desapercibidos, como el hecho de que el piso esté cerca de un aeropuerto, una autopista o unas vías del tren.

Por último, también dice que hay que evitar comprar viviendas en zonas turísticas: "Si buscas rentas fijas, un piso en una zona muy turística puede darte más dolores de cabeza que alegrías. La estrategia debe ir siempre por delante del precio”, asegura.

“Antes de lanzarse, pregúntate: ¿este piso encaja con mi plan o me estoy dejando llevar solo por el precio? Si la respuesta no está clara, sigue buscando”, concluye Antó.