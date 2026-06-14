ECONOMÍA
Los patrimonios de personas sin herederos ascienden hasta 8.000 millones de euros en Italia
La cifra podría alcanzar los 20.800 millones de euros en 2030 y los 88.100 millones de euros en 2040
En Italia, los herederos cuentan con un plazo de 10 años para reclamar o aceptar su herencia. Después de una década sin reclamaciones, los bienes se consideran como patrimonio vacante y pasan de forma definitiva al Estado.
Recientemente, el juez tutelar del Tribunal de Módena (Italia) ha declarado como herencia vacante el patrimonio inmobiliario de un hombre que falleció en la provincia en marzo de 2009.
En este caso, el artículo 586 del Código Civil italiano recoge este traspaso de la herencia al Estado debido a la ausencia de herederos. Por lo tanto, se trata de un patrimonio sin testamentarios ni titulares legítimos.
Esta fue la sentencia de la jueza, Daniela Di Girolamo, que declaró como extinta la situación de administración provisional de la herencia, "por haber prescrito el derecho de aceptar la herencia por parte de todos los posibles herederos".
Asimismo, la magistrada revocó un nombramiento del administrador judicial e instauró "la adquisición automática por parte del Estado de los bienes del fallecido".
Los patrimonios sin herederos tienen precedente en Italia. Así lo estima el Evaluation Lab de la Fondazione Giordano Dell'Amore para la Fondazione Cariplo, que ha realizado diversos estudios sobre este fenómeno.
Según la investigación de Cariplo, el patrimonio sin herederos asciende hasta los 8.000 millones de euros en Italia. De hecho, la cifra podría alcanzar los 20.800 millones en 2030 y los 88.100 millones en 2040, según las estimaciones.
Únicamente en la región de Emilia-Romaña, la cuantía del patrimonio sin herederos asciende hasta los 2.000 millones de euros, aproximadamente. Como conclusión, Caprilo señala la poca costumbre de hacer testamento que tienen los italianos.
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