El patrimonio de Sergio Ramos (40 años): sector inmobiliario, la yeguada SR4 y ahora la compra del Sevilla

El Sevilla está atravesando uno de sus mejores momentos de la temporada, en unas semanas que no han sido nada fáciles. El equipo de Luis García Plaza estaba al borde del descenso a la categoría de plata, pero tras ganar a la Real Sociedad, al Espanyol y al Villarreal, se encuentra con 43 puntos y un empate le bastaría para asegurar la permanencia en la élite del fútbol español.

No obstante, no es la única buena noticia, ya que el club habría alcanzado un pacto con Sergio Ramos para la compra del Sevilla junto al fondo Five Eleven Capital. El acuerdo, que aún está pendiente de la firma definitiva y de la aprobación del Consejo Superior de Deportes (CSD), contempla la adquisición de alrededor del 60% del capital social del Sevilla, valorado en 400 millones de euros.

No sería la primera inversión que realiza, ya que a través de su sociedad Sermos 32 SL, una sociedad destinada a gestionar sus propiedades y operaciones urbanísticas, ha invertido en proyectos inmobiliarios como Los Berrocales en Madrid. Además, participa en sociedades de promoción y gestión de suelo, una de sus principales líneas de patrimonio empresarial.

Desde que la creó a finales de 2004, la empresa se ha convertido en una de las herramientas clave de su patrimonio, consolidándose como el vehículo principal para canalizar sus inversiones y diversificar su actividad económica más allá del fútbol.

Una de sus pasiones son los caballos, por lo que decidió crear la yeguada SR4, uno de los proyectos más ambiciosos y que mejor reflejan su personalidad. Sin embargo, esta actividad está gestionada a través de la sociedad Albis Inversiones 2008 S.L., que alcanzó gran notoriedad gracias a caballos como Yucatán de Ramos.

No se trata de un capricho de Sergio Ramos, ya que es una fuente de ingresos relevante dentro de su patrimonio. Otra de sus inversiones destacadas ha sido el arte contemporáneo, donde ha construido una colección privada de arte moderno con piezas de alto valor económico, concebida tanto como inversión como afición personal.

Sergio Ramos en su presentación oficial como jugador del Sevilla FC en septiembre de 2023 / RAUL CARO / EFE

Estas son algunas de sus principales fuentes de ingresos alejadas de los terrenos de juego, aunque también hay que tener en cuenta la gran cantidad de campañas publicitarias en las que ha participado durante los últimos años, así como su incursión en la música, donde debutó con su primer single en solitario 'Cibeles', lo que generó gran expectación.

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El de Camas expresó su intención de seguir vinculado al mundo de la industria musical, pero a día de hoy parece que su futuro más cercano pasa por la adquisición del Sevilla y por intentar devolverlo a donde se merece, luchando cada temporada por entrar en Europa.