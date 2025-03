Miley Cyrus podría perder su patrimonio por una deuda millonaria por su canción 'Flowers'

El último gran éxito de Miley Cyrus, el hit 'Flowers', está a punto de convertirse en el mayor quebradero de cabeza para la artista estadounidense. Si bien ha sido el tema con el que Miley ha sonado en radios de todo el mundo durante los dos últimos años, se avecina tormenta.

¿Quién iba a decir que Miley Cyrus iba a ser demandada por plagio debido a 'Flowers'? Tempo Music Investments lo ha hecho, y es que esta empresa denuncia que habría plagiado a una de las canciones de cuyos derechos de autor es propietaria.

Sin ir más lejos, la plataforma de inversión asegura que Miley Cyrus habría copiado algunas partes a una canción de Bruno Mars, 'When I was your man'.

Si bien la defensa de Miley ya ha pedido que se desestimase la demanda de la empresa porque esta había conseguido los derechos del tema sin el consentimiento del resto de compositores, un juez finalmente ha denegado la petición y estamos a la espera de juicio (o acuerdo entre ambas partes).

El patrimonio de Miley Cyrus se estima en más de 160 millones de dólares, por lo que la artista tiene dinero más que suficiente para responder a una demanda que le puede robar unos pocos millones. Sin embargo, el daño ya está hecho.

Miley Cyrus, además de tener una importante cuenta bancaria, invierte en propiedades de lujo, contando con una mansión en Los Angeles valorada en 80 millones de dólares y otra en Tenessee de 8 millones, con vistas al mar.

También tiene una mansión en California que le costó menos de 5 millones de dólares, y que tras renovarla por completo, la vendió al doble.

Y ojo, porque Miley Cirus también tiene una importante colección de coches: un McLaren MP4-12C, un Tesla Model S o un Porsche Cayenne son tan solo las joyas de la corona de un garaje automovilístico que más quisiéramos más de uno de nosotros.